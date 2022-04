Una contundente victoria obtuvo ayer, el binomio de Fernando y Sergio García, en la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de ACAT, para automóviles, que se realizó entre el sábado y ayer, en Los Berros. Los hermanos García, que se impusieron en su categoría (Fuerza Libre), y se adueñaron de la clasificación general, con un tiempazo, fueron los únicos que cumplieron con el recorrido en un tiempo de 20 minutos y fracción (20m23s), el resto, clavó los relojes, con registros superiores a los 21 minutos.

Todo un éxito fue la jornada desdoblada en dos fines de semana, uno para las motos y quatriciclos, el anterior, y este próximo pasado, reservado para autos. En total participaron 400 competidores. Una docena de binomios mendocinos corrió ayer, marcando récord de participación este año.

Aparte de Fernando García, fue destacable lo hecho por Mariano Martín (RC5N), líder en los autos intermedios, y Pablo Chavez (B1000), ganador de la general en los autos de menor cilindrada.

Los podios, en cada categoría, fueron los siguientes:A Libre: 1) Fabricio Oro, 26m29s65/100; 2) Alejandro Vedia, a 03s; 3) Cristian Castro, a 6s. B 1000: 1) Pablo Chavez, 23m29s23/100; 2) Fernando Delgado, a 44s; 3) Miguel Díaz, a 47s. Categoría D: 1) Leandro Arnau, 23m47s23/100; 2) Gustavo Aguirre, a 10s; 3) Cristian Reyes, a 11s. Categoría C: 1) Mario Quiroga, 26m19s51/100; 2) Juan Luis Ochoa, a 10s; 3) Raúl Barboza, a 20s. C Plus: 1) Américo Sánchez, 23m58s69/100; 2) Cristian Moreno, a 34s; 3) Víctor Molina, a 3m21s. D Especial: 1) Ramiro Janabel, 23m54s79/100; 2) Abel Arroyo, a 2m48s; 3) Ariel Pelayes, a 6m03s. RC5 Light: 1) Mariano Martín, 22m20s59/100; 2) Emiliano Falcón, a 18s; 3) Sergio González, a 25s. RC5: 1) Lucas Martín, 21m57s16/100; 2) Sebastián Correa, a 1m52s; 3) Azzio Monti, a 2m58s. D Plus: 1) Facundo Rodríguez, 25m40s26/100; 2) Gustavo Correa, a 1m37s; 3) Marcelo Pallicer, a 2m40s. Categoría E: 1) Santiago García, 22m42s62/100; 2) Marcelo Garrido, a 10s; 3) Javier Moyano, a 1m08s. Categoría G: 1) Alberto Bianchi, 25m28s96/100; 2) Nicolás Flores, a 56s; 3) Martín Gallardo, a 10m18s. Jeep Libre: 1) Mauricio Riera, 22m52s81/100; 2) José Castro, a 02s; 3) Marcelo Arnau, a 1m07s. Fuerza Libre: 1) Fernando García, 20m23s83/100; 2) Ulises Castillo, a 1m39s; 3) Sergio Nacarato, a 2m19s.

La tercera fecha, será el 15 de mayo, en caminos de 25 de Mayo.