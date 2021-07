Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados por un año debido a la pandemia de coronavirus, comenzarán oficialmente mañana con la ceremonia de apertura en el Nuevo Estadio Nacional de la capital japonesa, donde la delegación argentina desfilará con sus abanderados Santiago Lange y Cecilia Carranza.



Desde las 8, hora de nuestro país, se llevará a cabo la inauguración de los JJ.OO que tantas veces estuvieron por cancelarse, y que tendrán la particularidad de desarrollarse sin espectadores, entre el 23 de julio y el 8 de agosto. La TV Pública, DeporTV y TyC Sports transmitirán el máximo evento deportivo mundial.



Lange y Carranza, campeones olímpicos de yachting en Río 2016, portarán la bandera de la delegación argentina, que hasta hoy quedó integrada por 186 deportistas, de los cuales 130 son hombres y 56 son mujeres, con participación en 26 disciplinas. Entre ellos están Los Leones, el único equipo nacional que defiende la histórica medalla de oro conquistada en Río 2016.



La judoca Paula Pareto, bronce en Beijing 2008 y oro en Río 2016 y una de las principales figuras internacionales de los Juegos (porque además es traumatóloga y luchó contra el Covid-19 en el hospital de San Isidro), no asistirá a la apertura ya que es una de las primeras en competir: debutará a la medianoche del sábado ante la sudafricana Geronay Whitebooi en la categoría hasta 48kg.



El estadio Olímpico, utilizado en Tokio 1964, la primera vez que la capital de Japón organizó los Juegos, fue remodelado y tiene capacidad para 68.000 espectadores, pero sus tribunas apenas serán ocupadas por unos mil invitados VIP, entre los que se encuentran el emperador nipón, Naruhito; la primera dama estadounidense, Jill Biden; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



Por el estado de emergencia decretado para la capital de Japón ante el aumento de los casos de coronavirus y por miedo a la variante Delta, de rápida propagación, el primer ministro Yoshihide Suga impuso una restricción para que no haya público en eventos hasta el 22 de agosto.



Apenas el 18% de la población japonesa se encuentra vacunada con las dosis necesarias y la mayoría de los habitantes rechaza la realización de los Juegos, según las encuestas que se vienen haciendo desde marzo del 2020, cuando el COI reprogramó la fecha.



Sin embargo, Tokio 2020 ya arrancó con medidas muy estrictas para evitar la propagación de la Covid-19 entre deportistas y delegaciones, como el flujo constante de entradas y salidas en la Villa Olímpica, pruebas PCR obligatorias para todos y transporte especial como parte de la "burbuja". El 85% de los atletas y miembros de las delegaciones fueron vacunados.



Un total de 11.025 atletas de 205 países participarán en Tokio, en 33 deportes (béisbol/softbol, karate, skateboarding, escalada y surf como las novedades) y 339 pruebas que componen el programa deportivo.



El porcentaje de participación femenina es de 49%, lo que convierte a Tokio 2020 en los Juegos con mayor paridad de género. El COI exige, además, que las banderas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales (CONs) y el Equipo Olímpico de Refugiados deberán ser llevadas por una deportista mujer y un atleta hombre en la ceremonia de apertura.



Las 5.000 medallas que se repartirán en los podios de los Juegos fueron fabricadas con 78.985 toneladas de material reciclado.



Desde que se celebraron los primeros Juegos de la actualidad, en Atenas 1896, hasta ahora, solamente en tres ocasiones (Berlín 1916, Tokio/Helsinki 1940 y Londres 1944) se suspendieron a causa de las Guerras Mundiales, nunca por una pandemia.



Además de los primeros pandémicos, Tokio 2020 serán los Juegos más caros de la historia. Cuando Tokio fue elegida como sede en 2013, en el Hilton de Buenos Aires, se calculó que costarían un total de 7.300 millones de dólares. El aplazamiento llevará al presupuesto a 14.900 millones de dólares.



Si se hubieran suspendido, el Comité Olímpico Internacional (COI) iba a tener que devolver unos 4.000 millones de dólares por los derechos de televisación internacional.



Los Juegos se seguirán llamando Tokio 2020, aunque se hagan en 2021, por el marketing y la cartelería, entre otras cosas. Las fechas de los próximos JJ.OO no cambian: en 2024 serán en París; en 2028, en Los Ángeles, y recientemente se eligió la sede de los Juegos 2032 que se realizarán en Brisbane, Australia.