Los representantes sanjuaninos en el Turismo Nacional, Diego y Facundo Leánez, estarán obligados a recuperar terreno desde atrás cuando se largue hoy la final de la Clase 2 en el autódromo Cabalén, de Córdoba, en la fecha que abre la temporada 2023. Es que tras una clasificación complicada, las series apenas fueron un poco más positivas para Diego, que pudo avanzar un par de puestos y terminó 9no, mientras que Facundo estuvo involucrado en un incidente cuando venía peleando por la quinta posición y se ubicó 11mo. De esta manera, los hermanos intentarán remontar en la carrera que se largará a las 12,20 (a 16 vueltas, por la TV Pública).

El viernes, el equipo San Juan al TN no encontró el set up adecuado y los cambios que hicieron para ayer con la regulación de amortiguadores y la alineación mejoraron el rendimiento pero no como esperaban. Así, Facundo quedó 26to en la clasificación y Diego, 40mo. Luego, el subcampeón en su serie fue remontando hasta pelear por la quinta posición con Bestani. En el giro final, en plena lucha entre avanzar de puesto y cuidar de no perder el suyo ante D"amico, el sanjuanino se cerró, el rival lo tocó y ambos pilotos perdieron terreno. Los comisarios indicaron que hubo maniobra peligrosa de Leánez, por lo que fue recargado con un puesto y quedó 11mo.

Diego, en tanto, aprovechó un par de abandonos en su batería para avanzar lugares, pero el auto no se mostró tan competitivo en un circuito riguroso. Así las cosas, en el equipo trabajaban en los autos para tratar de dar un salto en carrera hoy, a sabiendas también de que deberán cuidarse de la dura batalla que suele darse en el pelotón.

Los ganadores de cada serie, en tanto, fueron Renzo Blotta (Etios), Nicolás Posco (Fiesta) y Marco Veronesi (Yaris).

CLASE 3: MALLO

El 1-2 de los hermanos

En familia. Los Mallo, a pleno en un día especial para el equipo familiar.

Los hermanos Santiago y Manuel Mallo dominaron ayer la clasificación de la clase 3 del Turismo Nacional, en un hecho con pocos antecedentes en la categoría. Santiago, de 27 años, concretó un tiempo de 1m39s138 con un Chevrolet Cruze, del equipo familiar M3 Racing, mientras que Manuel, de 28, se ubicó a 114 milésimas.

En los últimos años, es la tercera vez que dos hermanos consiguen el 1-2 en la clasificación del Turismo Nacional. El 23 de abril de 1999 en Salta, sucedió con Nicolás (el día de su debut) y Pablo Vuyovich, en la Clase 2. Y el 11 de mayo de 2019 en Centenario, con Leonel y Mariano Pernía, en la Clase 3.

El tercer puesto quedó en manos del rionegrino José Manuel Urcera (Ford Focus), que se situó a 149/1000. La final de la Clase 3 se largará a las 13,35.