El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se enfrentará mañana ante Samoa en busca de su primer triunfo en el Mundial Francia 2023, luego de un fallido debut, con la intención de conservar las chances de acceder a los cuartos de final.



El partido se jugará desde las 12:45 en el Stade Geoffroy-Guichard, de la ciudad de Saint-Étienne, en el sudeste de Francia, y será dirigido por el árbitro australiano Nic Berry.



El seleccionado argentino perdió en su debut en el Mundial ante Inglaterra por 27-12, mientras que Samoa derrotó el sábado pasado al debutante de Chile por 43-10.



Inglaterra encabeza la Zona D con 9 unidades, seguido por Samoa y Japón, ambos con 5, Argentina y Chile, sin unidades.



Los Pumas se enfrentarán después al debutante Chile, el sábado 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes, y finalmente a Japón, el 8 de octubre en el mismo escenario, en el cierre de la primera fase de la competencia.



Los tres compromisos pendientes de Los Pumas deberán ser positivos, ya que una derrota frente a sus rivales lo marginaría en la ronda final del Mundial.



El equipo de Los Pumas presentará tres cambios respecto a la formación que perdió frente a Inglaterra (27-12). Dos de ellos serán por lesiones y uno táctico. Entre los forwards ingresará el pilar cordobés Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela con problemas físicos; mientras que el segunda línea Guido Petti lo hará por Tomás Lavanini, quien el martes no entrenó por una dolencia física.



La tercera modificación es el ingreso de Matías Moroni quien jugará como centro en reemplazo de Lucio Cinti.



Asimismo, otra de las bajas del conjunto argentino es el pilar marplatense Joel Sclavi, quien no se recuperó de la fractura de un cartílago de la costilla que sufrió en el choque frente a Inglaterra, y en consecuencia recién podrá estar en condiciones en el próximo choque frente a Chile.



Entre los suplentes, se destacan las inclusiones del medio scrum, Tomás Cubelli y el apertura tucumano Nicolás Sánchez, quienes no estuvieron presentes en el choque frente a Inglaterra, como así también el pilar, Mayco Vivas.



El banco de suplentes estará integrado por Agustín Creevy, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti.



Los Pumas deberán mejorar sensiblemente tanto en la actitud mental como en el esquema de juego, ser protagonistas desde el comienzo, disciplinados, ordenados y jugar en campo contrario para facturar la primera victoria.



Otro de los factores principales será superar en las formaciones fijas y móviles a los forwards de Samoa, que es la principal virtud del rival.



Samoa, en su debut frente a Chile, pese al holgado resultado mostró que si lo atacan es frágil en defensa y que se desordenan cuando no cuentan con la pelota.



El seleccionado de Samoa presentará también tres cambios para enfrentar a Los Pumas: ingresarán el pilar Paul Alo-Emile, el segunda línea Brian Alainu'uese y el wing Ben Lam, quien hará su debut.



El seleccionado argentino se enfrentó en tres oportunidades con el seleccionado de Samoa en torneos Mundiales: en 1991 y 1995 el conjunto oceánico ganó (35-12 y 32-26), mientras que en 1999, Los Pumas lograron su primer triunfo por (32-16).



= Formaciones =



Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Eduardo Bello; Guido Petti y Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.



Samoa: James Lay, Seilala Lam y Paul Alo-Emile; Brian Alainu'u'ese y Chris Vui (capitán); Theo McFarland, Fritz Lee y Steven Luatua; Jonathan Taumateine y Christian Leali'ifano; Ben Lam, Tumua Manu, Ulupano Junior Seuteni y Nigel Ah Wong; Duncan Paia'aua. Entrenador: Seilala Mapusua



Árbitro: Nic Berry (Australia)



Estadio: Stade Geoffroy Guichard (Saint- Ettiene)



Hora de inicio: 12,45



TV: ESPN+ y Star+.