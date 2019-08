No fue la mejor despedida de Salta para Los Pumas. No le salieron las cosas y enfrente hubo un equipo muy superior, que demostró porqué fue el justo campeón del Rugby Championship, al ganar por 46 a 13 y anotar cinco veces en el in-goal argentino.

En el equipo de Ledesma hubo pocas cosas para destacar. Flojas las formaciones, sin variantes dónde vulnerar a una defensa súper compacta, las ideas no surgieron y la frustración se notó en el silencio que había en el estadio (con casi 22.000 espectadores) y en los gestos de los propios jugadores. Sudáfrica en cambio, recuperó la sonrisa. Luego de un 2018 dónde Rassie Erasmus sólo consiguió el 50% de efectividad, este año renovó sus chances con el título y los triunfos ante los Wallabies y Los Pumas, y el empate en Nueva Zelanda.

Ganaron el título luego de diez años (el último había sido en el 2009) y el primero con el formato de las cuatro naciones.





Los Pumas empezaron el 2019 con el foco puesto en Japón. Pero hoy preocupa la actualidad. Luego de la gran campaña de Jaguares en el Súper Rugby cayeron ajustado ante los All Blacks y los Wallabies, pero ya pasó un año de su última victoria en Gold Coast. Llevan ocho derrotas en fila y los capítulos ante Australia y Sudáfrica fueron muy por debajo de lo esperado, cuando todavía queda un nuevo choque en Pretoria ante los sudafricanos dónde Mario Ledesma definirá la lista mundialista.

De arranque sorprendieron Los Pumas, que salieron decididos a imponer su juego. Hubo un gran quiebre de Sánchez que prosiguió Isa cortándose en pleno apoyo, jugada que no prosperó en primera instancia, pero que luego de un gran kick del apertura encontró a Santiago Cordero por la derecha para anotar el primer try (7-0).

El partido se planteó en el golpe a golpe por ambos lados. Sudáfrica trataba de entrar en juego, pero Los Pumas estaban muy concentrados en adelantarse a cada acción visitante -Cordero metió un tackle de gran anticipo-. Pollard acortó distancias con la primera infracción argentina (7-3) y pasaron al frente con un try de maul convertido por Mbonambi (8-7).

Los Pumas volvieron a retomar el control a los 17 minutos con un penal del tucumano Sánchez luego de un offside sudafricano (10-8), pero enseguida, el derrumbe de un scrum le dio otro penal a los visitantes, que Pollard acertó recto a los palos (11-10).





Esa formación fue clave en los cuarenta minutos iniciales y decisiva a lo largo de todo el match. Otra falta generó la tercera conversión de Pollard (14-10). Los Pumas volvieron a quedar a uno luego de una ofensiva que no le dio resultados con los forwards, y que Sánchez sumó con un penal (14-13).

Los Springboks eran más pacientes para atacar. El poderío físico de sus delanteros generaba infracciones en los rucks, y Pollard no iba a perdonar al sumar su cuarto acierto (17-13). El scrum comenzaba a ser una pesadilla para los argentinos, porque el dominio visitante generaba imprecisiones y pérdida de confianza. Sobre el final de la primera parte llegó el golpe de gracia, por otra falta en el scrum. Pollard buscó el touch para intentar desequilibrar con el maul, pero como no pudieron por esa vía llegaron a la conquista luego de algunas algunas fases y la conversión del apertura, para el 24 a 13, y el cierre con once puntos de ventaja para los Springboks.

El segundo tiempo fue una pesadilla para Los Pumas. Tal es así que lo perdieron 22 a 0, sin siquiera marcar ningún tanto. De entrada los sudafricanos sumaron con otra patada de Pollard (27-13). Los Pumas quisieron acortar la ventaja, pero tuvieron serios problemas para desequilibrar. Varias veces lo intentaron con el maul y no pudieron, más allá que las infracciones visitantes lo evitaron. En una de ellas fue amonestado Faf de Klerck y los sudafricanos se quedaron con uno menos por diez minutos.





Pero esto no iba a ser un escollo para que los Springboks volvieran a marcar. Defendieron muy bien otro maul y retomaron la posesión. Y después de una gran entrada de Mostert, Pollard sumó su segunda conquista, que confirmó su gran presente en Salta (fue el man of de match y finalizó con 31 puntos de los 46 de su equipo) para aumentar a 32-13 el parcial. Y después, con la vuelta del medio scrum anotaron dos veces más, Mapimipi y Kolbe, para dejar el score en una goleada por 46 a 13.

Sudáfrica fue un gran campeón y se presenta como una seria amenaza para los All Blacks. Ganó con autoridad el torneo y va por más de cara a la cita mundialista. En tanto, Los Pumas quedaron envueltos en un mar de dudas. Fue flojo lo de hace 15 días en Australia y hoy no fue mejor su paso por Salta. Hubo deficiencias en el scrum y en la obtención, en la defensa y en el ataque tampoco aparecieron respuestas. Queda Pretoria y el tramo final de la preparación, aunque en el norte argentino quedó la sensación que se retrocedió más de un paso de cara a lo que viene.