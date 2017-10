Los Pumas renuevan la ilusión partido a partido. Sin embargo, con eso no les alcanza para ganar. En Mendoza, Australia marcó diferencias en el segundo tiempo después de una primera parte igualada y amargó al equipo argentino. Los dirigidos por Michael Cheika ganaron por 37-20 y terminaron segundos; en tanto, los conducidos por Daniel Hourcade cerraron la competencia sin puntos por primera vez.

De arranque, fueron los aussies los que impusieron condiciones en el Malvinas Argentinas: Bernard Foley abrió la cuenta con un penal y a los 20 minutos llegó el primer try visitante. En un pasamanos simple de los backs, los Wallabies aprovecharon que Matías Moroni entró en la jugada de engaño y Marika Koroibete se fue solo al ingoal.

Los Pumas, en búsqueda del descuento, arriesgaron. Decidieron ir al line en un penal en vez de patear a los postes y dio resultado. Tras varias fases, Matías Alemanno apoyó. La conquista entonó al local, que pudo haber llegado a la segunda de no ser por la mala habilitación de Moroni. Igualmente, tomaron la ventaja por medio de un penal de Sánchez (10-8).

Sobre el final de esa etapa, Will Genia se avivó que Emiliano Boffelli no estaba en su posición para el try de Reece Hodge. Con tiempo cumplido, Nicolás Sánchez puso el 13-13 para el cierre del primer tiempo.

En el complemento, Australia se adueñó de la pelota y volvió a amargar a los nuestros: Foley, que había pifiado un penal factible, se metió en la defensa y él mismo cerró la jugada de siete puntos. Santiago González Iglesias volvió a igualar las acciones, pero Genia, tras un corte en la mitad de cancha de Hodge, volvió a marcar diferencias. El veloz wing, una de las figuras, fue quien puso cifras definitivas para darle un nuevo cachetazo a los nuestros.

De esta manera, Los Pumas cerraron un torneo muy pobre, en el que no mostraron equivalencias con las potencias del hemisferio sur. La ventana internacional de noviembre (duelos frente a Irlanda e Italia) será lo último del año para el equipo.