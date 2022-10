Llegó la hora. Los World Skate Games comenzarán este viernes en San Juan con dos disciplinas. El Skateboarding slalom será la disciplina que dará el puntapié este vernes, mientras que el domingo será el turno del deporte más esperado por los sanjuaninos: el hockey sobre patines, aunque en este caso será la categoría masculina Sub-19 quien abrirá la acción.

El Skateboarding se desarrollará los primeros días en el Circuito San Juan Villicum, después se trasladará a Punta Negra pero a partir del lunes. El domingo se abrirá la actividad en el renovado Aldo Cantoni. El campeonato de los Sub-19 estará conformado por 10 equipos y divididos en dos zonas de 5. Clasificarán los dos primeros a la semifinal y luego será el turno de la gran final. Argentina integrará la Zona B junto a Italia, Chile, México y Suiza; en la Zona A estarán España, Portugal, Gran Bretaña, Colombia y Estados Unidos.

AGENDA DE FIN DE SEMANA DE LOS WSG

Skateboarding Slalom – Circuito San Juan Villicum

Viernes 28 de Octubre

10.00 a 11.30 - Entrenamientos

11.30 a 13.00 - Clasificación Hybrid Slalom

14.00 a 16.30 - Finales Hybrid Slalom

16.30 a 17.00 - Premiación

Sábado 29 de Octubre

10.00 a 11.30 - Entrenamientos

11.30 a 13.00 - Clasificación Tight Slalom

14.00 a 16.30 - Finales Tight Slalom

16.30 a 17.00 - Premiación

Domingo 30 de Octubre

10.00 a 11.30 - Entrenamientos

11.30 a 13.00 - Clasificación Special Slalom

14.00 a 16.30 - Finales Special Slalom

16.30 a 17.00 - Premiación

Hockey sobre patines Sub-19 - Estadio Aldo Cantoni

Domingo 30 de octubre

16hs: Italia vs México

18 hs: Portugal vs Estados Unidos

20 hs: Gran Bretaña vs España

22 hs: Suiza vs Argentina