Héroes. El Decano vivió una odisea para llegar al estadio, y tras presentarse una hora y media tarde, saltó a la cancha con la ropa del seleccionado Sub-20.



Bruno Bianchi, defensor de Atlético Tucumán, declaró sentir ‘orgullo de sus compañeros‘ y dijo que van a ‘recordar toda la vida‘ la odisea vivida en Ecuador, antes de vencer a El Nacional de Quito, por la Copa Libertadores, donde él tuvo que jugar con botines más chicos y ayer ‘no podía ni pisar‘ por el dolor.

‘Hoy lo único que siento es orgullo de mis compañeros y la gente que estuvo con nosotros -afirmó-. Fue todo muy loco y a la vez increíble porque en determinado momento nos sentíamos ya afuera pero nos mirábamos y decíamos ’vamos que llegamos, vamos que ganamos’. Hay que sacarse el sombrero por mis compañeros, lo vamos a recordar toda la vida‘.



Repasó Bianchi que estuvieron ‘horas varados en el aeropuerto (de Guayaquil antes de viajar a Quito) esperando ver qué pasaba‘. ‘Los dirigentes sacaron un vuelo de línea, tuvimos que salir corriendo, hacer el check-in. Decíamos ’no vayamos porque somos carne de cañón, estamos muertos’. Pero ahí decidimos ir con todo. Llegamos con lo justo pero llegamos, en el colectivo también fue una locura, nos pusimos los cinturones y dijimos ’que sea lo que Dios quiera’.



En nota con TyC Sports, Bianchi reflexionó que ‘uno tiene familia y con las cosas que pasaron últimamente, se asusta. Íbamos un poco asustados pero sabíamos que teníamos que llegar y que lo íbamos a ganar y lo ganamos‘. Dirigió el defensor ‘palabras de agradecimiento para Luis (Juez, embajador argentino en Ecuador) que se portó muy bien. Gracias a él pudimos jugar‘. ‘Llegamos, nos trajeron unos botines -prosiguió-, por suerte llegaron los chicos de la selección con la ropa. A unos le quedaban bien los botines, a otros grandes, a otros chicos. Hoy me levanté y no podía ni pisar porque los botines me quedaban chicos‘.