Los mató. Carlos Tevez fue demasiado sincero al criticar al fútbol chino. Su equipo, el Shenhua, lo contrató por una fortuna.

Carlos Tevez, sin filtros y fiel a su estilo, admitió que todavía “no se ha adaptado del todo o no ha encajado” en el fútbol chino, al que llegó a principios de año tras dejar Boca Juniors. “Es un fútbol muy diferente a todo lo que he jugado. No son muy físicos que digamos, pero también son muy inocentes y sin querer te meten una patada y te hacen daño porque son como brutos”, se sinceró.



Y dijo que a pesar del poderío económico, no cree que la Super Liga china llegue a competir con ninguna de las grandes de Europa. “Por más que contraten al mejor jugador, eso no va a pasar. El fútbol es muy diferente y la gente lo toma muy diferente también”, indicó.