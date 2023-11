La segunda mitad del FIM International Six Days of Enduro comenzó con todo. Estados Unidos se mantiene firme adelante, pero la lucha por el podio se pone al rojo vivo en el World Trophy. Francia le quitó el segundo lugar a Gran Bretaña e Italia se acerca al último escalón del podio.

En el Junior World Trophy, Suecia no afloja, mientras que entre las mujeres, el Team FIM Latinoamérica ya es segundo, detrás de Estados Unidos. Tremenda actuación del equipo “Argentina” en el Club Team Awards, donde ya ocupan el tercer puesto.



La cuarta jornada de competencia terminó con muchas novedades y principalmente dejó un escenario muy cerrado de cara a los últimos dos días que le restan al evento.



Los pilotos repitieron los mismos 220 kilómetros del “Red Loop” que habían transitado ayer, por lo que se encontraron con caminos que estaban mucho más rotos que ayer y con sectores muy complicados en los que los pilotos tuvieron que poner en práctica todas sus habilidades y cuidar mucho a sus motos.

World Trophy: Italia, el nuevo escolta de Estados Unidos

El equipo norteamericano logró una tremenda remontada y en el último especial del día consiguió arrebatarle el primer lugar del día a un equipo Italiano que había sido el gran dominador de la jornada hasta ese momento.



De esta manera, y por cuarto día consecutivo, el equipo de Estados Unidos se quedó con el mejor tiempo para estirar su ventaja al frente del acumulado. A pesar de no haber finalizado adelante, los italianos continuaron recuperando terreno: Superaron a España, se colocaron cuartos y quedaron apenas a 25 segundos del último escalón del podio.



“Hoy el equipo de Italia presionó y ahora estamos en el cuarto puesto. Estoy muy contento. Mis sensaciones son mejores, aunque me he caído tres o cuatro veces, pero estoy bien”, comentó Samuele Bernardini.



El nuevo segundo en el acumulado es Francia que en el penúltimo especial del día logró completar el ataque que les permitió superar a Gran Bretaña. Los campeones defensores ahora tienen que preocuparse de no perder su lugar en el podio, en manos de los italianos.



En la clasificación individual, Josep Garcia logró tomar una leve ventaja respecto a su escolta Andrea Verona; la diferencia entre ambos es de 32 segundos a favor del español. Argentina, en tanto, continúa séptima en una gran labor del equipo capitaneado por Nicolás Kutulas.

Junior Trophy: Suecia mantiene el ritmo

Nada parece alterar el ritmo contundente que muestra Suecia entre los menores de 23 años. Los escandinavos volvieron a poner a sus tres hombres adelante en la clasificación individual y ya son 16 los minutos de ventaja que acumulan sobre su más inmediato perseguidor, Francia.



“El día de hoy ha sido realmente bueno. El equipo está haciendo un trabajo increíble, terminando 1, 2 y 3 en Junior otra vez. Pude volver a la primera posición de nuevo después de ser segundo ayer. Hoy ha sido un día un poco rocoso y con muchos saltos, pero estamos en la cuarta jornada y listos para un nuevo día mañana”, señaló Albin Norbbin, integrante del equipo sueco.



Francia también se mantiene en ritmo y está segunda con una cómoda ventaja sobre Estados Unidos.



Cuarta aparece la selección Argentina que continúa realizando una tremenda actuación y está al acecho de una posición en el podio.

Women´s Trophy: Estados Unidos y el Team Latinoamericano batallan para mantener el equipo completo

Estados Unidos es el líder absoluto en el acumulado de motos pero a pesar de la cómoda ventaja que le lleva al equipo Latinoamericano parece que nada está dicho todavía en esta categoría cuando restan aún dos días de carrera.



Es que una de las integrantes del equipo norteamericano, Rachel Gutish, continúa en carrera a pesar de los dolores producto de una caída sufrida en el tercer día pero hace lo posible para no dejar a su equipo con una integrante menos y comprometer el que, hasta ahora, es un contundente triunfo.



Más atrás aparece el equipo FIM Latinoamérica que también sufrió con problemas mecánicos en la moto de Tania González en la última asistencia del día, pero finalmente pudieron dejar la máquina en el Parque Cerrado.



“Estoy muy feliz con todo lo que está sucediendo. Es mi primera vez en los Six Days y solo pensaba en completar la prueba, pero ahora estamos en segundo lugar. Estoy muy feliz con el cariño del público y de todo el mundo, viendo gente en los especiales con las banderas alentándonos” dijo la brasileña Bárbara Neves que junto a sus dos compañeras chilenas luchan por cerrar una semana histórica para el motociclismo del continente.



Terceras, ya con solo dos integrantes luego del abandono por caída de Tayla Jones, se ubica Australia, que ya ve cada vez más alejada la posibilidad de repetir el triunfo conseguido en el ISDE Argentina 2014.



La selección argentina, en tanto, continúa realizando un gran trabajo manteniendo el cuarto lugar.



Club Team Awards: Argentina se mete en el podio

Además de los premios a los equipos nacionales, el NOCO FIM ISDE Argentina 2023 también pone en juego el Trofeo de Clubes, reservado para equipos de tres “riders” de la misma nacionalidad (o distintas nacionalidades pero de la misma unión continental).



Luego de cuatro días de carrera, el 1-2 le pertenece a los clubes norteamericanos XC Gear y GTBN, pero gracias a una solidez sorprendente en cada jornada, el Club Argentina (integrado por Nicolás Giustozzi, Fernando Hierrezuelo y Carlos Bellone) ya se ubica tercero, igualando hasta el momento la mejor clasificación para un Club argentino en el ISDE.



“Terminamos el cuarto día! Estoy muy cansado, pero queda poco y hay que aguantarnos. Mañana iremos tranquilos. Hay que cuidar el cuerpo y las motos, que ya están gastadas producto de la intensidad de la carrera. Los especiales de mañana me gustan, esperamos que no se rompan tanto”, manifestó Giustozzi que en 2014 fue integrante de la Selección Argentina de World Trophy que conquistó el 5° puesto.

Día 5: Es el turno del Yellow Loop

Mañana, los equipos competirán sobre un nuevo circuito. Este quinto día de acción tendrá un test de cross (Motul Villicum 2) y dos especiales de enduro (Airoh Pinar y NOCO ASER Enduro) para completar dos vuelta de un total de 234km, para convertir al Yellow Loop en el circuito más largo de toda esta edición del Six Days en San Juan.

Este día tendrá también una particularidad: El test Airoh Pinar seguramente dejará contentos a los nostálgicos ya que llevará a los pilotos (y a los fanáticos) a tierras que supieron ser parte del Mundial de Enduro en 2012 y 2013. Por su parte, el último especial del día, NOCO ASER Enduro, también tendrá un condimento extra: Contará con la presencia especial de los hermanos Benavides.

Luciano y Kevin Benavides llegan al Six Days

El campeón reinante del W2RC, Luciano Benavides, y el dos veces ganador del Dakar, Kevin Benavides, llegarán a San Juan para ser parte de esta edición del ISDE Argentina 2023.

Los pilotos que fueron parte de la delegación argentina en 2014, ahora volverán a subirse a las motos para vivir desde adentro el Six Days.

Ambos pilotos darán una vuelta simbólica al último especial del día NOCO ASER Enduro alrededor de las 12:30hs. Posteriormente, los Benavides estarán en el Paddock (ubicado en el Circuito San Juan Villicum) firmando autógrafos en box de KTM a partir de las 17:30hs.

Pero eso no será todo. El sábado habrá más acciones con los campeones involucrados ya que también darán una vuelta en el MX Final.