Pasó la primera fecha del Mundial y por Rusia hay equipos que no aparecieron. De los considerados favoritos, salvo España por juego (dio vuelta un 1-2) y no por resultado porque en su camino se cruzó un tal Cristiano Ronaldo para clavar el 3-3, es el único de los "grandes" que cumplió. Argentina, Brasil y, en menor medida, Alemania -el único de los tres que perdió- dejaron varias dudas, y deudas, que deberán saldar, Los albicelestes tuvieron sequía de ideas. Los "verde-amerlhos" carecieron de frescura y los "panzer" no pudieron superar las vallas que le opuso un sorprendente México que los cacheteó.



De los considerados candidatos, un escalón más abajo, Bélgica ganó y se floreó ante un entusiasta Panamá; Francia venció con lo justo a un limitado Australia e Inglaterra venció agónicamente a un opaco Túnez.



¿Será este el Mundial de las sorpresas? Por lo visto, creo que no. Sólo españoles y belgas mostraron credenciales con algo de autoridad. El resto, en mayor o menor medida, tiene mucho por mejorar. Y Argentina, Brasil y Alemania cuentan con material humano para conseguirlo. Entonces, hay que sacudirse la tierra del traje y salir a la cancha a jugar a lo que se sabe y puede.