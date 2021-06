La diferencia entre jugar lindo y jugar bien, es tan grande como la cancha de River. El fútbol argentino se caracterizó siempre por contar con jugadores talentosos. Esos que pulieron su técnica jugando a la pelota en potreros, para los porteños, y baldíos para nosotros. Esta Selección argentina, que dirige Lionel Scaloni, no termina de definir su identidad. Se ha rodeado a Leo Messi, el "As" absoluto del plantel, con jugadores de buen pie. Hay calidad individual de sobra, pero no aparece el equipo. Y, como pontifica el "Cholo" Simeone, de eso se trata el fútbol actual: del trabajo en equipo. Por eso, con un ciclo que suma 28 partidos como el de Scaloni, incluyendo el reciente debut 1-1 con empate ante Chile con gusto a muy poco, DIARIO DE CUYO realizó un cuestionario de cuatro preguntas a exjugadores y entrenadores sanjuaninos, con diferentes interrogantes. La falta de trabajo de la selección está clara y como se suele decir para muestra basta un botón. El Chelsea le ganó la final de la Champions League al Manchester City, porque a la hora de la verdad, aparte de contar con solistas destacados como Kane o Hivertz, ningún integrante de la orquesta azul desafinó, o si alguno lo hizo no se notó porque el conjunto lo contuvo.

Esta Selección argentina tiene momentos. En unos ilusiona. En otros irrita. Empieza jugando como para arrasar con lujos a sus rivales y termina pidiendo la hora como el conjunto más débil. Por este presente, en Eliminatorias y actual Copa América, es que apabullados por miradas de analistas de la televisión capitalina, algunas con mayor o menor criterio y conocimiento que otros, acudimos a distintos exjugadores y técnicos sanjuaninos, quienes por estar más lejos de la "contaminación" y el excesivo frenesí que se irradia desde Buenos Aires, muchas veces interesada, aportan elementos de análisis que otorgan otra mirada.

Algunos, como el "Catita" Moreno, probaría con los históricos, Di María y el Kun Agüero. Otros, como "Pepe" Bravo, armarían el equipo con una base de jugadores que jueguen en el país. Para el "Roquiño" Mallea hace falta trabajo para ajustar movimientos. Y Víctor Cabello tiene una mirada optimista y le daría más tiempo al equipo y al técnico. Mientras que Pedrín Olviera apunta a los buenos jugadores que hay, aunque sin un equipo consolidado ni mucho menos.

Las preguntas fueron cuatro. Las respuestas fueron variadas. Cada uno tiene una opinión, que abre la polémica y alimenta la pasión que convierte al fútbol en el deporte más lindo del mundo. Las consultas:

1) ¿Le gusta cómo juega la Selección?

2) ¿Cuál virtud destaca y qué vicio le preocupa?

3) ¿Qué opinión tiene del entrenador?

4) ¿Cómo formaría el equipo ante Uruguay?

Hugo "Catita" Moreno / Exjugador

1) No me gusta. Me parece que debe definirse. Es Argentina y por calidad de jugadores debe atacar siempre: no puede replegarse y jugar de contra. Porque nos hacen un gol y tenemos que salir a buscar desesperados.

2) Cuenta con jugadores de muy buena técnica, pero me preocupa la falta de actitud de algunos. Noto que por la izquierda los jugadores son muy fríos. Deben comprometerse más con el juego.

3) Tengo mis dudas, no dirigió nunca un equipo de mayores. Aunque cuenta con buenos asesores como Samuel y Aimar.

4) Armani; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María, De Paul, Lo Celso; Messi, Martínez y Agüero.

Roberto "Roquiño" Mallea / Exjugador y dirigente

1) No sé si me gusta. Sí puedo afirmar que me entusiasma, creo que hay material de sobra, pero falta trabajo para ajustar los movimientos en distintos puestos.

2) Destaco la intención permanente de jugar, de ir siempre adelante. El error que le veo es que no tiene equilibrio. Es intimidante de mitad de cancha hacía arriba y otro demasiado permeable atrás.

3) Scaloni ha realizado un recambio importante y los jugadores se sienten valorados. Se mostró una persona equilibrada y coherente.

4) Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Pezzela, Otamendi; De Paul, Paredes, Lo Celso, González; Messi, Martínez.

Víctor H. Cabello/Exjugador y DT

1) Es un equipo en formación y al estar armándose hay desniveles pronunciados, como los que tiene. ¿Si me gusta? Sí. Le doy crédito.

2) Lo importante es que el proceso del cambio de jugadores ha sido positivo, que la mayoría son jóvenes. Y, justamente, por eso tienen altibajos en sus rendimientos.

3) Me gusta, tiene un perfil serio. No sale mucho en los diarios. No responde críticas, a veces injustas y despiadadas. Me parece que es trabajador. También lo esperaría, como al equipo.

4) Martínez; Montiel, Pezzela, Otamendi y Acuña; De Paul, Lo Celso, Paredes y Nico González; Messi y Lautaro Martínez.

José "Pepe" Bravo/Exjugador y DT

1) Creo que está en formación y tiene lapsos de buen fútbol con otros de desconcierto. No termina de convencerme.

2) Como virtudes está la categoría de sus jugadores y muchos se destacan en Europa. Como defecto, la falta de coherencia para plasmar una idea. Mucho tiene que ver con el poco tiempo de trabajo. Me parece que debería contar con muchos más jugadores de nuestro medio.

3) No me gusta. No fue ética su actitud de quedarse en un lugar al que había llegado invitado por el técnico que echaron (Sampaoli). Lo veo inexperto, no pega una con los cambios.

4) Yo no estoy en el día a día como el técnico, por lo que no me animo a dar un equipo.

Pedrín Olivera/Exjugador y DT

1) No es una selección que esté jugando bien e igualmente ganando. Noto que no está con buen juego.

2) Una virtud que tiene es el toque rápido, aunque eso se topa con las imprecisiones que muestra. Incluso a Messi lo noto algo más lento. Igualmente, cuenta con grandes jugadores. Y en defensa tiene problemas que asustan.

3) Al entrenador no lo veo ni mal ni bien, creo que hizo lo correcto en la renovación del plantel. Los cambios se pueden discutir, pero él sabe bien cómo son las cosas. Debe armar un gran equipo con estas estrellas, pero eso es complicado.

4) Es algo muy personal, y reconozco que no está mal formado.

Juega el gran candidato

Brasil, formado en su mayoría por estrellas que brillan en los clubes más importantes de Europa, jugará hoy ante Perú (21 horas por DirecTV), dirigido por el argentino Ricardo Gareca, intentando alcanzar el segundo triunfo en la Copa América y rememorando la final de la edición pasada en 2019 ganada por los pentacampeones mundiales.

Brasil es el gran candidato, en el debut le ganó a un debilitado, a causa de los casos de coronavirus, seleccionado de Venezuela, por 3 a 0, regulando, con el menor esfuerzo y haciendo lo que siempre hacen los brasileños, ir de menor a mayor en casi todas las competencias.

En el primer choque de la jornada, por el mismo Grupo A, Colombia se topará con Venezuela a las 18 horas.