Ricardo Centurión atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de la muerte de su novia Melody Pasini, que sufrió un ataque cardíaco el domingo por la mañana mientras conducía su auto cerca de la casa de sus padres. El futbolista de Vélez habría sufrido un ataque de nervios al enterarse de la triste noticia y luego de varias horas le dedicó un mensaje de amor en su cuenta de Instagram

"Te voy a amar siempre mi amor", publicó Centurión en la madrugada de hoy. Su posteo se llenó de comentarios de futbolistas dejándole condolencias y un deseo de mucha fuerza para poder superar este momento tan complicado.

Melody Pasini tenía 25 años y era fanática de Racing. La joven había sido trasplantada del corazón cuando era chica y tenía antecedentes de problemas cardíacos. Ayer, la muerte la sorprendió cuando circulaba con su auto cerca de la casa de sus padres. Ella estaba haciendo la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional junto a Centurión en el departamento del futbolista en Puerto Madero.

En sus historias de Instagram, Centu también escribió con su dolor a flor de piel: "Me voy con vos mi amor, no me dejes acá solo por favor. Me duele el alma Mel, me duele el corazón mi amor".

"Fuiste sos y serás el verdadero amor de mi vida", agregó el ex futbolista de Boca y Racing en otra historia.

Para hoy se esperaban los resultados de la autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte de la joven, aunque todo indica que sufrió un parto cardiorespiratorio que le hizo perder el control del auto cuando circulaba por la calle Pergamino y chocar contra otro vehículo y un poste de luz. Los traumatismos no habrían sido fuertes.

Centurión recibió la noticia de parte la familia de su novia luego de varios intentos por comunicarse con ella.

Fuente: TN