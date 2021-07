Boca, nuevamente con futbolistas juveniles por el aislamiento obligatorio del plantel profesional, recibirá hoy a San Lorenzo (21 horas, por Fox Sports), en un encuentro válido por la tercera jornada de la Liga de Fútbol Profesional.

El "Xeneize" viene de empatar sin goles ante Banfield, el sábado pasado, con un equipo integrado por juveniles, debido al aislamiento obligatorio de 24 profesionales, luego de lo que fue su escandalosa eliminación de la Copa Libertadores, en Brasil, a manos de Mineiro. La institución boquense solicitó reprogramar el partido de la tercera fecha "para el miércoles próximo a las 21 o para el jueves 29 en cualquier horario", para no hacerlo hoy como está dispuesto y así "evitar exponer a juveniles" y poder contar con los profesionales que deben mantenerse aislados hasta el próximo miércoles a las 18. Pero ayer, la LPF confirmó la realización del partido como estaba pautado.

El entrenador Sebastián Battaglia, quien volverá a reemplazar a Miguel Ángel Russo, no podrá contar con el delantero Ezequiel Almirón, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el choque ante el "Taladro". En su lugar entrará Erik Bodencer, quien lo reemplazó a los 30 minutos de la primera parte en el último compromiso jugado en el estadio Florencio Sola. Otro de los jugadores que puede ser baja ante el "Ciclón" es el defensor Valentín Barco, quien padeció un tirón el último sábado y fue reemplazado a 11 minutos de final por Nahuel Genez, futbolista que ocuparía su lugar sobre el lateral izquierdo.

San Lorenzo, en tanto, viene de vencer por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se ubica en el cuarto lugar con cuatro unidades. Para visitar a Boca, el técnico Paolo Montero le dará la titularidad a Gabriel Rojas en lugar de Bruno Pittón, luego de haber cumplido la fecha de suspensión. El delantero Ángel Romero arrancará desde el inicio en reemplazo de Alexander Díaz, mientras que su hermano Óscar lo hará por Alexis Sabella.

En tanto, el historial entre estos rivales en la era profesional registra un total de 188 enfrentamientos con 73 triunfos del "Ciclón", 65 del "Xeneize" y 50 empates.

El miedo de Román



El vicepresidente de Boca, Román Riquelme, se refirió ayer al rechazo de la Liga Profesional para postergar el clásico ante San Lorenzo. "Me da miedo que no cuidemos a los chicos. Jugaron el sábado haciendo un enorme esfuerzo, luego de hacerlo con la Reserva el día anterior, y ahora no pueden postergar un día este partido. Me duele que pase algo así: como siempre digo, no quiero ninguna ventaja, pero tampoco que me perjudiquen", afirmó el exenganche.

En igual sintonía se mostró el técnico, Miguel Russo, quien sostuvo que "pretendíamos jugar el miércoles o jueves, lo del sábado lo entiendo, lo de mañana (por hoy) es otra cosa. Podíamos tener un día de postergación porque buscamos lo deportivo exclusivamente. Boca fue perjudicado de forma especial y rara, sin forma".

Convocados

Para este encuentro ya estarán disponibles los jugadores colombianos, Frank Fabra y Edwin Cardona, quienes cumplieron con el aislamiento obligatorio al regresar a nuestro país tras participar con su selección de la pasada Copa América. Habrá que ver si el técnico Battaglia decide darles minutos durante el clásico en la Bombonera.