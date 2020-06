De los tres deportes, el ciclismo cuenta con la ventaja que sus cultores ya pueden practicarlo en entrenamientos. Los otros dos, el fútbol y el boxeo siguen parados aguardando que se liberen, protocolos mediante, los permisos para retomar su practica. Los tres comparten la esperanza de aprovechar al máximo lo que resta del año inédito que por culpa de la pandemia del coronavirus les toco vivir.

En San Juan los ciclistas profesionales cuentan desde hace una decena de días con el visto bueno para desarrollar sus prácticas en tres trazados diseñados por la Secretaría de Deportes. Los estadios de fútbol y los gimnasio de boxeo aún están cerrados. Pero, aún con presentes disímiles, sus futuros son muy similares porque, tal cual contaron a DIARIO DE CUYO los presidentes de las federaciones, ya tienen planes competitivos para desarrollar antes de fin de año.

Juan José Chica, titular de la Federación Ciclista Sanjuanina, adelantó que los Campeonatos Argentinos de Ruta se realizarían el fin de semana previo a Navidad. "Se mantiene la sede de Chilecito y nosotros en nuestra temporada de Ruta deberemos dejar libre esa fecha para el torneo", explicó. Sobre el inicio del calendario rutero hay algunas fechas tentativas, "fines de septiembre o principios de octubre" con algunas carreras cortas "si la situación de la provincia con el coronavirus sigue siendo alentadora".

El presidente de la Liga Sanjuanina, Alberto Platero, adelantó que ya se ha presentado a la Secretaría de Deportes un protocolo para que se autorice a los clubes a volver a los entrenamientos. "No dista mucho de los ya conocidos que se hicieron en Europa". Entre otras cosas se exigirá a los jugadores que asistan solos a las canchas (sin familiares o amigos) y los grupo de trabajo no superarán las 12 personas durante las prácticas que serán de una hora. "Nosotros en charlas por videoconferencias, queremos organizar un torneo Oficial de una sola rueda para clasificar a los dos equipos que irán a los Regionales. No habrá descenso y si la (Primera) B se suma al proyecto se permitirán un par de ascensos", amplió.

Estas dos disciplinas, ciclismo y boxeo, dependen no solamente de los permisos que otorgue el Gobierno provincial, sino, también, de las decisiones de sus federaciones nacionales, lo que limita su campo de acción y todo lo que tienen previsto no supera la valoración de positivas intenciones. Situación que se modifica con respecto al boxeo porque, aún cuando es la FAB (Federación Argentina de Boxeo) la que fiscaliza lo que ocurre en el país, entendiendo que es diametralmente opuesta la realidad de Buenos Aires con respecto a otras provincias, fundamentalmente, Formosa, Catamarca y San Juan, se podría autorizar el regreso a la actividad antes que en la Capital Federal. Y así como el ciclismo ya piensa en el Argentino, el fútbol en el Oficial, Martín Quiroga Massa, presidente de la FSB, confió que pretenden hacer antes de fin de año una velada profesional. "Nosotros hemos presentado un protocolo para que se autorice a los boxeadores a retornar a los entrenamientos, fundamentalmente la gimnasia, como sombra y espejo sin hacer guantes y creemos que pronto tendremos noticias positivas", comentó el joven dirigente del pugilismo.

Embalando



El Argentino de Ruta sería entre el 18 y 20 de diciembre en Chilecito, La Rioja. La temporada sanjuanina comenzaría a fines de septiembre u octubre, con algunas competencias de corto recorrido, tipo criterium, para luego entrar en el calendario de las competencias clásicas

De Primera

La actividad del fútbol espera que le den la venia para reabrir los clubes para las prácticas. Si bien dependen de la línea que baje la AFA, la intención es realizar antes de fin de año el Torneo Oficial (a una rueda y sin descensos) para clasificar dos representantes a los torneos regionales.



Gancho y cross

Con la apertura de los gimnasios privados, crecen las expectativas de los clubes y gimnasios de boxeo de abrir pronto sus puertas. La idea es recuperar el tiempo perdido desarrollando todo lo concerniente al ejercicio físico en soledad, dilatando la confrontación de pelea.