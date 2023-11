Los seis días más exigentes de enduro están a la vuelta de la esquina. El paddock toma forma, se viene el desfiles de delegaciones y el lunes, por segunda vez en su historia, San Juan pondrá en marcha la 97ma edición del Internacional Six Days of Enduro. Y entre los más de 350 competidores habrá 21 representantes sanjuaninos, entre los cuales dos correrán con la selección argentina: Melina Bretillot y Fernando Hierrezuelo.

En los Six Days, que se disputarán de 6 al 11 de noviembre, habrá siete equipos con sanjuaninos, de acuerdo a la estructura de competencia de los Six Days. Sucede que en la categoría Trophy intervienen los seleccionados de cada país. Luego están Junior y Damas, que corren de a tres; y el resto de los pilotos participan como clubes (la categoría se llama Club Team Award), entre los cuales también hay seleccionados nacionales.

Melina Bretillot, tercera en el Argentino de enduro, tres veces subcampeona en el MX Argentino y ganadora del Transmontaña Rally Enduro, entre otros logros, integrará el seleccionado albiceleste. La sanjuanina, que volvió tras una larga recuperación por una fractura, correrá con una KTM.

Fernando "Peluca" Hierrezuelo (KTM) integrará la Selección Argentina 1 en la divisional Club Team Award. Hierrezuelo, múltiple campeón sanjuanino, viene de lograr el bicampeonato en el Argentino de Enduro en Senior B. Por otro lado, entre los equipos conformados netamente por pilotos sanjuaninos está el Andes Club Team, con Luis Fernández Oro, Nicolás Solimano y Martín Mugnos.

El trinomio de Eduardo Baca, Alberto López y José Darío Ferrandiz competirá como Flechas Team. El equipo San Juan Enduro Team lo integrarán Ariel Navarro, Diego Martínez y Fernando Melo. Pablo Martinazzo, Sergio Quiroga y Sebastián Lobo estarán agrupados en el San Juan Six Days 1. A su vez, en el San Juan Six Day 2 correrán Antonio García, Federico García y Horacio Nascimbene.

Por su parte, Juan Manuel Dávila, Elías Nacusi y Rodrigo González conformarán el equipo San Juan Team. En tanto que Sebastián Moya será parte del team Argentinos Juniors junto a dos mendocinos.

Los pilotos encaran los últimos días de preparación con entrenamientos, reconocimiento (a pie) de tramos y los detalles de acondicionamiento de las motos, que sufrirán una gran exigencia.

Abren el paddock

El punto neurálgico de los Six Days será el autódromo El Villicum. Desde allí partirán y llegarán de cada tramo recorrido todos los pilotos en competencia, durante las seis jornadas. Los equipos ya están instalados y la organización anunció que desde hoy abrirá el paddock para que el público puede acercarse, de 12 a 18; mientras que del 4 al 11 de noviembre podrá hacerlo de 9 a 18 (no se cobra entrada).

Por su parte, el desfile de delegaciones y la ceremonia de apertura se realizará mañana frente al Teatro del Bicentenario, a las 19.

Las motos invaden el Villicum

Con la llegada de 350 participantes de 28 nacionalidades, el Six Day será el evento de motociclismo más importante del año en San Juan. Y el movimiento se advierte con la llegada de los equipos y el armado de sus sectores de trabajo en el Circuito San Juan Villicum. Las motos, que arriban en containers y en cajas, son ensambladas en el lugar y esta tarea la están llevando a cabo los mecánicos de todos los equipos participantes. Los argentinos no cumplen con esta acción ya que sus motos no debieron pasar por aduana.