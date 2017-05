

Cosas de fierros. Esta vez, los representantes sanjuaninos en Top Race sufrieron los imponderables de las carreras y se volvieron prácticamente con las manos vacías de la quinta fecha que se desarrolló en el autódromo de Buenos Aires. Fabián Flaqué, en Top Race V6, sufrió una falla en su auto en medio de su remontada que lo obligó a desertar. Fabricio Persia, que venía para subir al podio en Top Race Series, fue chocado desde atrás y terminó con el auto atascado en el barro, mientras que Gabriel Da Rold fue tocado cuando intentaba un sobrepaso en su lucha para meterse en los top 10 y eso lo relegó. La revancha la tendrán de locales, cuando el 18 de junio se presenten en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello.



El ganador de TRV6 fue Gabriel Ponce de León, quien se convirtió en nuevo escolta en el campeonato de Mariano Altuna, quien terminó segundo. Flaqué, quien venía remontando desde el puesto 18, cargó combustible y luego el auto empezó a perder rendimiento hasta que se rompió.



Persia, en tanto, marchaba en la tercera posición en TR Series cuando su compañero de equipo, Mauricio Chiaverano, lo chocó desde atrás y lo mandó fuera de pista, por lo que hasta perdió la punta del campeonato.

Gabriel Da Rold fue el único que vio la bandera a cuadros, no sin antes sufrir. Cuando intentaba superar a un rival fue tocado y casi perdió el auto. Si bien quedó muy atrasado, logró remontar hasta el puesto 11mo.

Las voces



”No sé qué quiso hacer Chiaverano porque me chocó mal desde atrás y me dejó sin posibilidad de seguir. Ahora pensaremos en San Juan y en poder sumar buenos puntos. Vamos a trabajar para ir a ganarla”.

GABRIEL DA ROLD - Top Race Series

‘Mejoramos con la aerodinamia pero no fue suficiente. La final tuvo muchos toques. Yo venía bien pero se puso áspera y me complicó. Igual, me gustó la carrera y lo bueno es que sigo acumulando experiencia”.