Nada es igual para todos los planteles de fútbol del mundo con el cimbronazo que generó la pandemia del coronavirus. Todos, absolutamente todos, tuvieron que amoldarse a la nueva normalidad y en el mundo del Torneo Federal A, los dos representantes sanjuaninos no están exentos de esta nueva realidad. En Desamparados, la aparición de tres casos positivos hizo modificar varias cosas que estaban programadas y el plantel fue sometido nuevamente a hisopados para poder descartar más contagios. Una vez que se dio eso, el cuerpo técnico que encabeza Cristian Bove se metió de lleno en el plan de trabajo apuntando al inicio de la competencia que sería a fin de este mes.

Así, el Puyutano retomó la agenda de doble turno en esta semana y tras las incorporaciones ya confirmadas, dos futbolistas sanjuaninos se sumaron a prueba al plantel de Bove para intentar ganarse un lugar en el grupo. Agustín Ferreyra -volante izquierdo ex Trinidad- y el delantero Ezequiel Tejada -Sportivo Rivadavia-. Ambos están con el grupo y luego de un período de prueba se definirá su situación. La frustrada llegada del arquero Carlos De Giorgi abrió la opción de un refuerzo del que aún no trascendió el nombre pero además, está en carpeta la idea de buscar un volante central de marca. La hora de los amistosos aún no llegó pero estiman que sobre fines de la semana próxima habrá novedades y será contra equipos de San Juan considerando que traer rivales de otras provincias se complica por los protocolos de ingreso. Desamparados volverá a entrenar esta tarde, después del doble turno de este jueves.

La Primera Nacional definirá hoy el formato definitivo del torneo.

Del lado de Sportivo Peñarol, la amenaza de algún positivo en el plantel no se ha dado afortunadamente y eso le ha permitido al entrenador Alejandro Schiaparelli seguir con la agenda inicialmente prevista. La última incorporación en el Bohemio fue el defensor Rodrigo Ayala y con ese último refuerzo, Peñarol se retiró del mercado. Ahora, se viene la etapa del pulido de la idea que tiene el técnico y los nombres que elegirá para tratar de consumarla. En ese aspecto y sabiendo que el equipo solo podrá aparecer con fútbol, ya se están buscando los primeros amistosos como para ir delineando el perfil de este nuevo Peñarol que estará en la Zona Sur buscando la chance de ascender. En la agenda de Peñarol, todo seguirá por ahora vinculado a la preparación física del grupo, sabiendo que ya desde la semana entrante será el momento de empezar a darle forma con fútbol al nuevo modelo.