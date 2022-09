Siguen siendo tan apasionados por el vóleibol como hace décadas atrás cuando ambos brillaban vistiendo la "celeste y blanca". Este martes al mediodía la Selección argentina venció a Serbia por 3-0 y se clasificó a cuartos de final del Mundial que se disputa en Polonia, algo que el seleccionado nacional no lograba hace 20 años. Fue en el Mundial 2002 que Argentina accedió por última vez a esa instancia y los dos sanjuaninos presentes en ese equipo, Alejandro Spajic y Jorge Elgueta, le contaron a DIARIO DE CUYO sobre la ilusión que despierta este equipo de cara a lo que se viene.

Ese Mundial del 2002 se disputó en nuestro país, que incluso tuvo como una de las sedes al mítico "Aldo Cantoni" con los dos sanjuaninos clasificando a cuartos pero perdiendo ante Francia por 3 a 1 (los galos resultaron después campeones tras vencer a Yugoslavia).

Lo cierto es que la Albiceleste, que mantiene la tónica de los Juegos Olímpicos de Tokio donde se alzó con la medalla de bronce, venció este martes a Serbia y se metió en esa instancia donde irá con la difícil misión de superar a otra potencia como lo es Brasil para seguir haciendo historia. Los sanjuaninos que supieron brillar en 2002 analizaron lo hecho por el seleccionado de Méndez: "Lo vengo siguiendo y hay dos cosas fundamentales para resaltar, primero el cuerpo técnico que planteó un buen partido estratégico para poder superar a Serbia y el segundo es el escaso margen de error que tuvo Argentina y que fue clave para quedarse con la victoria. Creo q esa fue la clave. Siempre me ilusiono con la Selección, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la selección de jugadores pero siempre quiero que sea campeón del mundo", expresó Elgueta.

Elgueta y Spajic fueron los jugadores de San Juan presentes en esa Selección. También estaba "Chiqui" Wiernes pero como integrante del cuerpo técnico

Spajic, hoy viviendo en San Justo, un pequeño pueblo de Santa Fe, también reflejó: "El torneo no arrancó bien pero después se afianzó para poder bajar a una super potencia y eso te da un envión anímico enorme. Los chicos deben estar en su mejor momento y ojalá que puedan superar a Brasil que será una parada más que difícil porque hace 30 años vienen ganando todo. El momento físico, la calidad técnica y la prolijidad táctica llevan a pensar que estos pibes están para acceder a una medalla", expresó.

Los dos saben lo que es estar presentes en una Selección nacional y sobre el presente de Bruno Lima y Matías Sánchez, los dos manifestaron el orgullo que sienten porque ambos estén representando a la provincia tal como ellos supieron hacer en su momento. "Bruno es pieza fundamental para la selección, se consolidó como opuesto y le está dando mucho a Argentina. Creo que tiene que mejorar en el saque pero en ataque le da muchísimo", valoró Elgueta sobre Lima y sobre Sánchez sostuvo: "Matias no juega y no entendí mucho porque juega poco". Spajic manifestó: "Son nuestro orgullo. Los vi desde chicos y es notable ver cuanto progresaron. Me pone muy feliz su presente y que representen a mi San Juan y al país", comentó.

El Mundial 2002 todavía está en sus retinas. Lógicamente el hecho de que Argentina haya clasificado a Cuartos tal como lo hicieron ellos la última vez, pone de vuelta a ese seleccionado en boca de todos y ellos también lo recuerdan. "Se te vienen muchos recuerdos porque hicimos un gran Mundial y después nos quedamos afuera con Francia. Es lindo ver a los chicos me ilusiona y me pone muy feliz que vaya encaminado. Me sentí preocupado por el juego que tuvo al comienzo pero ahora se afianzaron e ilusionan, la selección siempre ilusiona", manifestó Elgueta.

Spajic hasta se emocionó a la hora de recordar ese momento. "La selección siempre te moviliza, me pasó con los últimos JJ.OO, yo lloraba y mi hijo no entendía nada. Para nosotros que estuvimos mucho tiempo en la Selección se te despierta la nostalgia. Estás ahí adentro, no ves a tu familia, salís del club y tenes que entrenarte con la Selección, es un esfuerzo muy grande. Hay chicos jóvenes que por ahí no lo sienten tanto pero otros que sí. Es un estilo de vida y una felicidad enorme poder representar al país. Ojalá que estos chicos puedan llegar lejos en este Mundial, tienen mucha garrra, entrega y lo respaldan con una calidad bárbara", manifestó ilusionado Spajic.

SELECCIÓN ARGENTINA 2002

El plantel argentino estuvo conformado por Marcos Milinkovic, Jorge Elgueta, Gustavo Porporatto, Javier Weber, Hugo Conte, Hernán Ferraro, Alejandro Spajic, Jerónimo Bidegain, Santiago Darraidou, Leonardo Patti, Pablo Meana y Gastón Giani. Por su parte, el cuerpo técnico estuvo encabezado por Carlos Getzelevich y contó con Leonardo Wiernes como asistente, Gabriel Solari como médico, Carlos Troncoso como PF y Gastón Urda como manager.