El 1-6 frente a España avivó el fuego y los cuestionamientos al equipo de Sampaoli. No fue casualidad que los hinchas hicieran caer sus quejas sobre los jugadores de la vieja camada, aquellos que ayer no dieron la talla. Romero, que salió lesionado y nunca termina de convencer; Biglia, Mascherano y Banega que no pudieron cortar el juego de España; Rojo que jugó de central y lo hizo mal; y otra vez Higuaín. El 9 erró una oportunidad al inicio del partido y pareció bloquearse.

Así las cosas, DIARIO DE CUYO consultó a los lectores sobre cuáles jugadores deben quedar afuera del Mundial de Rusia y éste fue el resultado del sondeo: