Quizás el ingreso a través de las cuotas societarias no fue alto, pero fue ayuda al fin y fue un reflejo del sentimiento por los colores que quedó en manifiesto en plena pandemia. El Covid-19 aquejó al mundo entero y llevó a los clubes sanjuaninos casi a la quiebra. En algunos de ellos, los mismos clubes suspendieron el pago de cuotas y en otros, los socios por motu proprio decidieron seguir aportando.

Desde el 20 de marzo cuando se decretó la cuarentena, los clubes sanjuaninos vienen padeciendo la fuerte crisis. Es que si bien no hubo actividad de ningún tipo, igual se generaron gastos fijos como sueldos del plantel -en el caso de San Martín, Desamparados y Peñarol que en ese momento tenían contratos vigentes-, sueldos de empleados y pago de servicios como luz, agua y gas, entre otros. En gran parte, los subsidios de la Secretaría de Deportes sirvieron para palear esos gastos y hoy ese aporte estatal es clave para los presupuestos de los clubes que volvieron a la actividad en los torneos nacionales, pero aún así no alcanza, por eso los presidentes de los clubes más importantes de San Juan no ven la hora que se termine este año.

Sportivo y Peñarol fueron los clubes donde los socios continuaron pagando su cuota.

San Martín gracias al activo generado y una administración clara decidió suspender las cuotas societarias apenas iniciada la cuarentena. "Sabíamos que la crisis era fuerte y no podíamos obligar al socio al pago de una cuota, por eso el club se hizo cargo de los gastos que se generaron", sostuvo Jorge Miadosqui, presidente del Verdinegro que hoy se encuentra entre los candidatos en el torneo de la Primera Nacional.

El caso de Desamparados y Peñarol es diferente. En estos clubes fue donde los socios "bancaron los trapos", como dice el refrán futbolero. Es que un gran porcentaje de los socios continuó abonando su cuota aun en los meses en los que no hubo actividad y si bien en ambos casos ese ingreso no alcanzó para saldar gastos fijos, fueron de gran ayuda.

En Puyuta, el año cerrará hoy con el 60% de los socios activos. "Son cerca de 250 socios que entendieron la situación del club y continuaron abonando. Tratamos de reconocerlos con sorteos de indumentaria a fin de mes", comentó su presidente Juan Valiente. Desamparados hoy se encuentra peleando por la clasificación en el Federal con un presupuesto que en gran parte proviene del aporte estatal, de AFA y del único sponsor que se mantuvo: SMI, empresa que preside Valiente.

"Ha sido un año durísimo. Queda la esperanza que en 2021 la situación mejore para todos".

ROBERTO MALLEA - Presidente de Alianza

En Peñarol el porcentaje de socios activos hasta el día de hoy es del 85%. El hincha bohemio entendió que debía seguir aportando su granito de arena. "Estamos agradecidos porque se mantuvieron firmes, es más, hasta pusieron plata de su bolsillo para obras que concretamos", comentó Oscar Cuevas, presidente del club chimbero.

En Unión y Alianza la situación es mucho peor. Alianza decidió no exigir el pago de cuotas y con nula actividad deportiva, bancó gastos fijos con sponsors y aporte municipal y estatal, comentó su presidente Roquiño Mallea. En Unión, su presidente Daniel Peña dijo que los ingresos también fueron casi nulos: una decena de dirigentes abonó su cuota, en tanto que los hinchas del "Azul" también aportaron una cuota solidaria para obras.

"Esperemos que venga un 2021 mejor y que el socio vuelva", se ilusionó Mallea. Y sí, la pandemia desnudó las peores crisis en los clubes que aspiran a que el año que comienza mañana sea mejor que el que pasó.

LUZ

100 Son los miles de pesos que abona Desamparados sólo en energía eléctrica. En Alianza ronda los 30 mil y en Unión 20. Los PESID fueron una ayuda para ese tipo de gastos.