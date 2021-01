Luego de la Copa RUS Argentina, ganada por UPCN y que marcó el inicio de la presente temporada, los equipos sanjuaninos comenzaron su viaje a Paraná, para comenzar a disputar la Liga de Voleibol Argentina 2020-2021. Los encuentros se disputarán en el estadio Moises Fresler, en Paraná, donde Paracao hace las veces de local y será el anfitrión en este primera burbuja, tal cual el sistema de competencia admitido para esta temporada siguiendo los protocolos de pandemia, y sin presencia de público, pero con televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.

Entre los siete equipos de la Liga, los sanjuaninos serán quienes más kilómetros deben recorrer para llegar a Paraná, y por ello, jugarán en la segunda jornada del viernes 22. Mañana jueves inicia la LVA y se enfrentarán Defensores de Banfield vs Once Unidos de Mar del Plata y el local, Paracao, lo hará frente a Ciudad Voley.

El viernes la jornada tiene previstos los enfrentamientos de Obras vs Once Unidos a las 11.30 hs, UPCN enfrentará a Ciudad Voley desde las 19:30 hs y finalmente los comunitarios de UVT, se enfrentarán a Paracao desde las 22 hs. Todos los encuentros de los equipos sanjuaninos podrán verse a través de la plataforma TyC Sports Play, a excepción de Paracao vs Obras del jueves 28, que será televisado en vivo por TyC Sports.

El primer choque entre sanjuaninos se dará el sábado 23, cuando a las 22 hs se enfrenten UVT vs Obras. Los comunitarios enfrentarán a UPCN el martes26 a las 22 hs, mientras que el clásico sanjuanino entre Obras y UPCN, se disputará el viernes 29 a las 21 hs, partido que cerrará la burbuja 1.

El fixture de los equipos sanjuaninos

Viernes 22 de enero⠀

11:30 hs - Obras vs Once Unidos

19:30 hs - UPCN vs Ciudad Vóley

22:00 hs - Paracao Vóley vs UVT Vóley⠀

Sábado 23 de enero

19.30 hs - UPCN vs Defensores de Banfield

22:00 hs - UVT Vóley vs Obras San Juan⠀

Lunes 25 de enero

11.30 hs - Once Unidos vs UVT Vóley

19:30 hs - Obras vs Ciudad Vóley

22:00 hs - UPCN vs Paracao Vóley

Martes 26 de enero

19:30 hs - Obras vs Defensores de Banfield

22:00 hs - UVT Vóley vs UPCN Vóley San Juan⠀

Jueves 28 de enero

11.30 hs - UVT Vóley vs Ciudad Vóley

19:30 hs - UPCN vs Once Unidos

21:00 hs - Paracao Vóley vs Obras

Viernes 29 de enero ⠀

11.30 hs - Defensores de Banfield vs UVT Vóley

21:00 hs – UPCN vs Obras