Cumplieron con lo acordado. Los tres estuvieron en el café para hablar en exclusiva con DIARIO DE CUYO de sus nuevas funciones. No son Athos, Porthos y Aramis, los verdaderos Tres Mosqueteros, pero fueron bien claros cuando dijeron que piensan como ellos, basándose en la célebre frase "todos para uno y uno para todos".



Nuestros mosqueteros son José Luis Páez, Jorge Otiñano y Juan Manuel Garcés. Ayer, los dos "Negros" (Páez y Otiñano) llegaron juntos. Más tarde lo hizo Juan Manuel Garcés. Los dos primeros habían regresado a la provincia desde Chile a última hora del domingo. Ayer por la mañana se juntaron con "Juanma" para hablar, primero entre ellos, y después con las autoridades del Patín en San Juan. Y formalizaron oficialmente el vínculo de ellos con la Confederación Argentina de Patín (CAP). Ahora son, oficialmente, los técnicos de la Selección Argentina mayor masculina (José Luis Páez), de la Femenina (Jorge Otiñano) y del Sub-19 (Juan Manuel Garcés).



Esto se había decidido en la última reunión del Comité Técnico Nacional de hockey sobre patines -que se cumplió en San Juan- cuando sus integrantes se inclinaron por la propuesta de Otiñano sobre las de Giuliani (el técnico anterior de mayores) y Belbruno.



Ayer se formalizó el vínculo, en lo económico y en los distintos detalles que hacen a las funciones del trío de DT. Existe un contrato que tiene su primera parte a un año (justo en julio de 2019 serán los Mundiales de las tres categorías en Barcelona, España) pero que se extiende por cuatro años.



Los tres se mostraron contentos y esperanzados en que la Albiceleste esté luchando por el título en tierras catalanas el año que viene. Agradecieron el apoyo del Comité Técnico Nacional y Otiñano, en caso especial, la confianza que depositó en él, el dirigente Guilermo Velasco.



El mes que viene empezarán a trabajar directamente con los jugadores. Otiñano y Garcés lo harán en formar permanente ya que todos sus jugadoras y jugadores están en la provincia. Páez tendrá un período de trabajo diferente, ya que estará en la provincia sólo los domingos y los lunes, dado que aún debe cumplir obligaciones con el club Bata de Chile, donde actualmente se desempeña como técnico. Trabajará con un grupo de jugadores que están en el medio local.



Los tres equipos entrenarán hasta diciembre, dado que del 4 al 9 de ese mes participarán del Panamericano en Colombia. La cita en tierra cafetera es obligatoria, puesto que los seleccionados que no asistan no podrán participar en los Mundiales en España. Serán, por lo tanto, torneos por demás interesantes.



Luego, en enero, los DT viajarán a España a una capacitación técnica. Páez aprovechará para juntarse con los que juegan en Europa y los volverá a ver para la Copa de las Naciones, en Suiza.

Con los europeos

2

Son las veces que el "Negro" Páez se verá con los jugadores que se desempeñan en clubes europeos. En tanto, trabajará con jugadores del medio local.

JOSÉ LUIS PÁEZ

"Estoy para sumar"



"Todo en la vida es difícil. Hubo un técnico que fue campeón del mundo (Darío Giuliani) y pensaba que podían confirmarlo. Pero esta terna que conformamos Jorge, Juan Manuel y yo asumimos con total seriedad y promesa de trabajo. Por eso más que contento, estoy feliz".

"No sé si es mi máximo desafío. Creo que nunca sabremos lo máximo hasta que nos vayamos de este mundo. Siempre hay etapas que las tenemos que saber aprovechar. En su momento dije que yo ya le había dado todo a la Selección argentina y estaba dolido por no ser considerado. Como dicen, nadie es profeta en su propia tierra y por eso me fui del hockey argentino. Las cosas se dan por algo. Si hay gente que cree en nosotros, simplemente buscaremos cumplirle. Este proyecto de Jorge (Otiñano) es increíble. Y yo estoy para sumar. ¿Si tendré en cuenta a David (Páez)? Tiene las puertas abiertas. Y no lo digo porque es mi hermano. Lo digo porque puede aportar mucho".

JORGE OTIÑANO

"Un gran desafío"

"Me tocó la gran dicha que me contrataran de Chile al año siguiente de haber sido campeón mundial con la Selección argentina femenina. Estoy desde hace más de tres años. Y ahora la vuelta. Voy a trabajar este mes en Estudiantil San Miguel de Chile. El mes que viene me vengo a la Argentina. Cuando me dijeron que podía presentar un proyecto, no lo dudé. Para mí la Selección argentina es algo maravilloso. Lo máximo. Además es un desafío muy grande, jugarle a España allá, en su casa".

"Después de aquellos problemas judiciales que tuve, ya el tiempo pasó. Vivimos en una sociedad que es muy intolerante. El que no juega, llora. El que no ponés, se queja. Estoy acostumbrado a eso porque es mi profesión desde hace 30 años. Pero algo distinto es cuando vos querés ensuciar la imagen de una persona, con cosas que no son ciertas. Pero existe algo que se llama justicia. Recurrí a la justicia y dijo que tenía razón. Estoy de vuelta acá. Si hubiese hecho algo indebido, no lo estaría".



JUAN MANUEL GARCÉS

"Ojos bien abiertos"

"Para mí esto representa un gran desafío. Un orgullo. Es un sueño hecho realidad. Uno, como técnico, cuando empieza la carrera siempre sueña con estar en la Selección Argentina. Bueno, este año se me dio y voy a tratar de afrontarlo de la mejor manera posible. Con Jorge (Otiñano) y José Luis (Páez) tengo un gran entendimiento. Es más, doy gracias a Dios el estar con éstos técnicos que ya tienen una gran experiencia a nivel internacional. Estoy seguro que voy a aprender mucho. Voy a tener los oídos y los ojos bien abiertos para los consejos que ellos me den. Sólo quiero trabajar. Con seriedad y dedicación. Sueño con salir campeón del mundo. Y aparte seguir en este proyecto que es muy importante. Con los juveniles de la Sub-19 va a ser complicado. Sé que hay que trabajar mucho. Hay materia prima. Hubiera más si no hubiesen sacado la promoción 2000, porque todos eran jugadores con varios años en primera. Pero igual se puede hacer un buen torneo".

NÚMEROS DE LOS TRES

Cuarentones con cancha



Son cuarentones. Por lo tanto con experiencia. Con cancha. Empapados de pies a cabeza con el hockey sobre patines. José Luis Páez, el técnico del equipo mayor de los varones, tiene 49 años (nació el 02/05/69). Jugó al hockey sobre patines hasta los 38 años. Y acumuló mucho hilo en el carretel. Fue campeón del mundo con la Selección Argentina (jugó 9 Mundiales con la camiseta Albiceleste) y es uno de los máximos ídolos en la historia del Barcelona de España. Desde el 2012 es DT. Estuvo al frente de 4 clubes en ese transcurso y además dirigió a la selección de Chile.

Jorge Otiñano tiene 48 años (nació el 20/01/70). Jugó 10 años al hockey sobre patines pero nunca integró la Selección Argentina. Es DT desde 1988 y estuvo al frente de 13 equipos, entre clubes y Selecciones.

Juan Manuel Garcés es el menor de los tres. Tiene 45 años (nació el 18/08/72). Jugó al hockey hasta los 33 años. Integró una sola vez la Selección Albiceleste. Se desempeña como técnico desde el año 2005 y solamente estuvo en ese cargo en un solo club: Centro Valenciano.