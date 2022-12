El entrenador del seleccionado de Países Bajos, Louis Van Gaal, lamentó hoy el poco apoyo que tendrán del público neerlandés en el partido de mañana por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y reconoció que "no será fácil lidiar" con el entorno adverso que presentará la hinchada de la Selección argentina.



"Mis jugadores son profesionales para lidiar con este entorno pero no resultará fácil con 40 mil argentinos en las tribunas", manifestó Van Gaal en conferencia de prensa.



"Nosotros solo tendremos 1.400 que es un número más elevado y eso me alegra. Pese a algunas opiniones de la prensa neerlandesa", ironizó el experimentado DT sobre el escaso apoyo por parte de su país en la previa del cruce por cuartos de final contra la Argentina.



De hecho, el DT del conjunto "Orange" tuvo algunos tensos cruces ante preguntas de periodistas neerlandeses que le criticaron su estilo de juego.



"No voy a responder esa pregunta negativa", dijo ante una consulta que le cuestionaba utilizar una defensa "de nueve hombres".



A los 71 años, Van Gaal asumió su tercer ciclo como entrenador de Países Bajos por una "emergencia" y remarcó en reiteradas oportunidades que el fútbol evolucionó con respecto a sus inicios.



"No creo que haya cambiado tanto como entrenador. Dirigí a un Ajax ofensivo, después fui al Barcelona y aprendí que no siempre se puede ser ofensivo. Y luego empecé a ver el fútbol de la manera distinta que se plasmó desde 2014", explicó.



El entrenador consideró que "el fútbol también evolucionó y es más difícil jugar de manera ofensiva. En 2014 empecé a desarrollar un sistema defensivo que la gente me criticaba pero que ahora gusta. De hecho en este Mundial hay resultados menos abultados y defensas compactas".



Países Bajos terminó primero en el Grupo A que compartió con Qatar, Ecuador y Senegal, y en octavos de final eliminó a Estados Unidos con un contundente 3-1.



"Argentina es uno de los países potencia a nivel mundial por sus jugadores de excelencia. No quiero restarle importancia a los partidos previos pero ahora empieza el verdadero Mundial", aseguró.



En otro tramo, Van Gaal fue consultado sobre cómo parar a Lionel Messi y nuevamente el aire se cortó en la sala de conferencia del Centro de Medios de Doha.



"No vamos a revelar nuestra táctica, sería una estupidez", contestó el veterano DT.



Algo similar sucedió cuando otro periodista le preguntó por la práctica de los penales, en referencia al último antecedente en las semifinales del Mundial Brasil 2014.



"No vamos a forzar a los jugadores. Esa es una pregunta estúpida. En el momento veremos las sensaciones de los jugadores. Los penales se practican pero no se puede simular la presión", sostuvo.



Van Gaal celebró la designación del español Antonio Mateu Lahoz, al que definió como un "árbitro fantástico" y al nivel de un Mundial, ya que consideró que los cuatro anteriores fueron de "segunda" línea.



Países Bajos fue arbitrado dos veces por el brasileño Wilton Sampaio y luego tuvo equipos arbitrales de Argelia y Gambia.



Este será el sexto enfrentamiento entre Países Bajos y la Argentina en la Copa del Mundo y Van Gaal eligió como su favorito el antecedente de Francia 1998.



"El fútbol ya no se juega como en el 74 o el 78. Hoy se define por momentos claves, como aquel gol de (Dennis) Bergkamp que, sin dudas, vamos a recordar por muchos años", señaló.



Van Gaal también tuvo algunas respuestas más distendidas como cuando le preguntaron sobre su futuro como entrenador cuando termine la Copa del Mundo.



"Esto solo lo hice por mi país, por una situación de emergencia. Pero bueno Dick Advocaat, que es más viejo que yo (75 años) asumió en Irak. Si se presenta un desafío interesante es probable que siga trabajando como seleccionador porque si bien tengo 71 años estoy radiante y parezco súper joven", concluyó, entre risas, antes de despedirse.

La respuesta a Ángel Di María

El entrenador del seleccionado de Países Bajos, Louis Van Gaal, respondió hoy la crítica que recibió por parte del argentino Ángel Di María, quien lo había elegido como el peor de su carrera cuando coincidieron en Manchester United.



En la conferencia de prensa previa al partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, el experimentado entrenador admitió que no le gustó que "Fideo" lo tilde de esa manera.



"No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien", manifestó Van Gaal, quien también dio detalles de lo que fue ese paso de Di María por el equipo inglés.



El entrenador aprovechó la presencia de Memphis Depay a su lado y comparó la situación que atravesaron ambos futbolistas con una broma que generó el estallido de la sala de prensa.



"Con Memphis pasó lo mismo en el United y ahora nos besamos en la boca de lo que nos queremos aunque acá no lo haremos", dijo Van Gaal mientras su dirigido se tomaba la cara.



"Di María es simplemente un buen jugador de fútbol pero tuvo problemas personales. Le entraron a la casa a robar y eso afectó su nivel", recordó el veterano DT, de 71 años.



Tiempo atrás, Di María había elegido a Van Gaal como el peor DT de su carrera ya que si "hacía goles o daba asistencias" después de los partidos lo hacía "mirar videos" de los errores que había cometido.



Van Gaal dirigió a Di María en la temporada 2014/15 en Manchester United y el rosarino jugó un total de 32 partidos, con 4 goles y 11 asistencias.



Argentina y Países Bajos se enfrentarán mañana a las 16 en el estadio Lusail por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.