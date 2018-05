Mientras la Superliga disfruta de su largo receso por el Mundial de Rusia, Lucas Pratto se encargó de ponerle picante al fútbol argentino desde afuera de la cancha.





Es que el Oso, delantero de River, tuvo palabras muy duras contra Carlos Tevez, jugador y emblema de Boca, al ser consultado sobre el Apache.

“Tenía una opinión antes pero ahora la está opacando un poco. Antes me parecía un ídolo de Boca que respetaba a todo el mundo. Y ahora entró en este juego mediático de hablar mal del otro. Y eso no está bueno. Y menos entre colegas", manifestó el ex Vélez en una entrevista con Clarín.





Además, agregó: "Riquelme y Palermo, por citar otros dos ídolos de Boca, siempre respetaron a los rivales. Lo mismo pasa con Ponzio, nuestro capitán, que respeta a los rivales. Ese es el camino de los grandes jugadores y grandes ídolos de los clubes grandes. Y Tevez últimamente está en otro camino”.





Cabe recordar que el Oso hizo las divisiones inferiores en el club de la Ribera, al que llegó recomendado nada menos que por Palermo.