Los argentinos Luciano Benavides, en motos, y Manuel Andújar, en cuatriciclos, ganaron este viernes la sexta etapa del Rally Dakar 2023, cuyo recorrido fue modificado por las condiciones climáticas en el desierto de Arabia Saudita.



El salteño de 27 años, hermano menor de Kevin -campeón de motos 2021-, empleó un tiempo de 3:14:19 para recorrer los 358 kilómetros cronometrados del nuevo circuito, que finalmente tuvo como punto de llegada la capital Riyadh.



La organización de la carrera redujo la distancia en 100 kilómetros (560 en total) y fijó un nuevo destino debido a las inundaciones en Al Duwadimi, que impidieron el acceso al vivac para recibir a la caravana de corredores.



A su vez, anunció que la especial cronometrada de la etapa 7 prevista mañana fue cancelada para motos y quads por "el elevado nivel de fatiga observado entre todos los pilotos de la categoría". Por lo tanto, los corredores abandonarán Riyadh mañana para desplazarse en enlace hasta Al Duwadimi y el domingo 8 disputarán la octava etapa con una especial reducida a 345 kilómetros.



Tras la extenuante jornada de este viernes, Luciano Benavides aventajó por 56 segundos a su compañero de escudería y líder de la clasificación general, el estadounidense Skyler Howes, quien fue segundo por delante del australiano Toby Price (+02:20), del Red Bull KTM Factory Racing.



El piloto Husqvarna ganó una etapa por primera vez en la edición que significa su sexta participación en el rally más extremo del mundo. Esto le permitió ascender del décimo al noveno lugar de la tabla general de la categoría, a 24:23 de Howes.



Su hermano Luciano -tercero en la general- finalizó quinto en el segmento de hoy con una diferencia de 02:41, por debajo del español Joan Barreda Bort (Monster Energy JB, +02:29).



El mendocino Franco Caimi (Hero Motorspors) finalizó 15to a 09:44; Stefano Caimi ingresó 31ro. (+31:43) y el puesto 33 le correspondió a Diego Gamaliel Llanos (+37:33).



Andújar, ganador en quads en 2021, protagonizó el segundo triunfo argentino del día que se inició con partida en la ciudad oasis de Ha'il.



El lobense del 7240 Rally Team postergó al defensor del título y líder de la clasificación general, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on), quien cruzó la meta en el segundo puesto con una diferencia de 04:17.



El mendocino Francisco Moreno Flores (Dragon), ganador del quinto segmento del rally, finalizó hoy en el tercer puesto (+07:26), por delante del cordobés de licencia estadounidense Pablo Copetti (+10:39) y del eslovaco Juraj Varga (+24:03).



En la clasificación general de los cuatriciclos, Giroud se mantiene al frente por amplio margen (+42:57) sobre Moreno Flores, sucedido luego por Copetti y Andújar con más de una hora de distancia en relación a la punta.



Argentina, con siete títulos, es el país más ganador desde que la divisional se incorporó al rally en 2009. Marcos Patronelli fue tres veces campeón (2010, 2013 y 2016), su hermano Alejandro ganó en dos ocasiones (2011 y 2012), Nicolás Cavigliasso lo hizo en 2019 y Andújar en 2021.



En autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) logró su segunda victoria seguida y aumentó su favoritismo para defender la corona frente al abandono de su primer perseguidor, el francés Stéphane Peterhansel (Audi).



Peterhansel, de 57 años, máximo ganador del Dakar 14 coronas entre coches y motos, sufrió un accidente en el kilómetro 212. Su copiloto Edouard Boulanger, con dolores de espalda, fue "llevado en helicóptero por el servicio médico del Dakar al hospital de Buraydah para exámenes complementarios", confirmó la dirección de la carrera.



La deserción del francés se produjo cuando era segundo en la general con 22 minutos de retraso en relación a Al-Attiyah.



El español Carlos Sainz, también al volante de un Audi, sufrió un accidente sin consecuencias de gravedad en el mismo sitio y esperaba por la reparación de su unidad para retomar la competencia.



Los autos, camiones y participantes del Dakar Classic disputarán el sábado una crono de 333 kilómetros entre Riyadh hacia Al Duwadimi, desde donde retornarán el domingo a la capital para cumplir con la jornada de descanso el lunes.

El resto de los argentinos según sus posiciones en la etapa y en la general:

Motos: Franco Caimi (Hero), 15° y 15°. Stefano Caimi (KTM), 31° y 27°.

Autos: Sebastián Halpern (Mini), 15° y 18°. Juan Cruz Yacopini (Toyota), 33° y 13°.

Cuatriciclos: Alejandro Fantoni, 10° y 9°. Carlos Verza, 9° y 8°.

UTV: En la T3, David Zille (Can Am) 30° y 23°. En la T4, Jeremías González Ferioli (Can Am), 10° y 7°. Nicolás Cavigliasso (Can Am), 12° y 27°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 31° y 17°. Ramón Núñez (Can Am), 38° y 30°.

Más cambios en el recorrido

La lluvia no da respiro en Arabia Saudita y obligó a más modificaciones en el recorrido original. Como no se pudo usar el campamento de Al Duwadimi, sede original del especial de este viernes, las etapas 7 y 8 han serán “Maratón”, es decir, las que los participantes no tienen asistencia de sus equipos y deberán hacer las reparaciones en sus vehículos. Partiendo del recorrido inicial, se han intercambiado los tramos cronometrados estipulados para sábado y domingo acortando su distancia para una mejor gestión del kilometraje de enlace de cada día.

Sin embargo, la actividad de las motos y cuatriciclos fue cancelada ante las dificultades climáticas del día de hoy y el elevado nivel de fatiga observado entre todos los pilotos de las categorías. De hecho a las 20 horas (local) aún seguían llegando competidores. Por lo tanto, se invitará a las motos y los cuatris a abandonar el vivac de Riad a las 10 de la mañana para desplazarse en enlace hasta Al Duwadimi y el domingo disputarán la etapa 8.

Para la etapa 7, que se disputará este sábado, los autos y camiones irán de Riad y Al Duwadimi, y el tramo especial tendrá 333 kilómetros. Dado que los pilotos no han previsto una verdadera etapa maratón a estas alturas de la carrera, se organizará una zona de asistencia tras la llegada de la especial (enlace, 94 km), con un tiempo máximo de intervención de dos horas. A continuación, las tripulaciones se dirigirán a Al Duwadimi (enlace de 240 km), donde sus vehículos quedarán estacionados en parque cerrado.

La etapa 8, que será el domingo 8 de enero, la caravana se trasladará a Riad e incluirá el bucle inicialmente previsto en la etapa 7, menos 128 kilómetros. El recorrido cronometrado será de 345 kilómetros, tras lo cual los participantes se dirigirán al campamento de Riad.

El lunes será el día de descanso en el campamento de la capital saudita y el martes se reanudará la carrera con el recorrido original.