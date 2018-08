Luciano Castro se quedó dormido y chocó contra un árbol en la localidad bonaerense de San Martín, mientras iba camino a las grabaciones de 100 Días para Enamorarse.

El choque no habría tenido ningún tipo de consecuencia física para el actor, quien se las habría arreglado para continuar con las grabaciones, según afirmó Lío Pecoraro.

Por el momento, Castro no se manifestó al respecto. En 100 Días para Enamorarse, Castro hace de “Diego Castelnuovo”, un obstetra soltero que tuvo un hijo en su juventud con Nancy Dupláa. “Tengo un amigo obstetra y me robé dos o tres cosas de él. Fue lo único que agarré como herramienta de trabajo. Después, nada más. No busqué terminología, no busqué nada. Porque en definitiva acá lo importante son las relaciones”, explicó sobre su papel.

Fuente: Minuto Uno