Diego Maradona fue operado este sábado de la hernia que le complicaba la salud, luego del bypass al que se había sometido tiempo atrás. El procedimiento se llevó a cabo la Clínica Olivos, ubicada en el norte del Gran Buenos Aires.

Se trató de una operación programada y la semana próxima viajaría a México luego de ser dado de alta para continuar dirigiendo al Dorados de Sinaloa. Según información de la agencia Télam, este sábado el exfutbolista tuvo una intervención quirúrgica y se le retiró su cinturón gástrico.

El problema de salud de Maradona no sería nuevo. El 4 de enero, "El Diez" asistió a la misma clínica por un chequeo médico de rutina programado. Las primeras versiones durante esos días ya hablaban de un "sangrado estomacal" , pero el astro del fútbol desmintió los rumores ante la prensa.

"Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo. Eso no tiene solución. Yo ya tenía los análisis de los doctores hace una semana, me tocaba hoy. Fuimos a la clínica y me hicieron las resonancias", aseguró por esos días. "Entré a la clínica con 58 años y salí con 50, para los estúpidos de siempre. Ya me río, digo lo que pienso", agregó.

No obstante, con el tiempo se supo que en los estudios preliminares los médicos determinaron que la afección que se relacionaba con un by-pass gástrico al que se sometió en el 2005. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, ahora los médicos que asistieron al director técnico evaluarán el tiempo que le demandará la recuperación y cuando recibirá el alta para que pueda viajar a México. Hace algunas semanas, "el Diéz" difundió un mensaje de fin de año en el que había reconocido las molestias físicas que tiene en la rodilla y el hombro, en parte por los resabios de su carrera y también por una artrosis.

Fuente: Perfil