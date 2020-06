La noticia sorprendió al mundo del básquet argentino e internacional: Luis Scola tomó la decisión de no jugar más en la Euroliga ni en Milán con otro equipo y, además, baraja la posibilidad de retirarse.

El club Olimpia Milano se hizo eco de algunas declaraciones del basquetbolista de 40 años y las compartió en las redes sociales: “Después de una cuidadosa consideración, tomé la primera decisión con respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que asistí a un ambiente saludable donde me sentía como en casa. Sin embargo, aún no he decidido si retirarme permanentemente de la actividad o jugar en otra competencia. La decisión final tendrá lugar en las próximas semanas”.

El dueño del equipo, Giorgio Armani, le agradeció y expresó: “Luis Scola es un gran campeón y fue un gran honor tenerlo en nuestro equipo de baloncesto de Olimpia. En su larga carrera, ha honrado los deportes y el ser humano. valores en los que siempre hemos creído y durante los últimos meses ha demostrado cómo la seriedad y la dedicación permiten alcanzar objetivos inesperados. Por esto, le agradezco, le deseo todo lo mejor y espero verlo en la cancha en los próximos Juegos Olímpicos”.

A fines de marzo, Luifa puso en duda su participación en los JJOO de Tokio por la pandemia del coronavirus y su postergación (se llevarán a cabo el año que viene). “Todo pasó a un segundo plano”, dijo ante la explosión de la pandemia que afecto principalmente a la zona de Milán, en Italia, donde él se encontraba.

“Es tan grande la situación en la que se está. Tan única, que de hecho me preguntaban por los Juegos Olímpicos y yo lo último en lo que estaba pensando era en eso. Me decían que ahora falta un año más, y qué iba a hacer, el gran dilema. Y yo ni me había puesto a pensar", había mencionado el ala-pivot de 40 años que participó en los Juegos de Atenas 2004 (oro), Pekín 2008 (bronce), Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Scola había llevado tranquilidad al seleccionado argentino de básquet hace exactamente un mes, cuando en un podcast con su compañero de equipo Nicolás Laprovittola anunció: “Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue”. E incluso bromeó con el base del Real Madrid: “Si vos jugás, yo juego. Mirá, te lo contesto con una contrapregunta: ¿vamos a jugar en Tokio?”.

En un intento por unir a los argentinos y dejar de lado las banderas políticas, Scola también había manifestado sobre la crítica situación generada por el COVID-19: “Hoy Alberto Fernández es tu Ginóbili, es tu Messi, es tu Maradona. Somos todos hinchas que le vaya lo mejor posible”.