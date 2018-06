Joachim Löw, seleccionador de Alemania, calificó de ‘enormemente decepcionante‘ la eliminación de la ’Mannschaft’ en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y aseguró que no merecían llegar a octavos de final.

Löw, de 58 años, dijo estar ‘en shock‘ y rehusó dar una respuesta sobre su futuro al mando de la selección germana: ‘Decir algo ahora sería prematuro, necesito al menos un par de horas‘, comentó.

‘Estoy en shock. Desde luego, es una gran decepción. Creo que nos preparamos bien para el Mundial y vinimos con la intención de defender el título y romper esa maldición del campeón. Sin embargo, no hemos conseguido sacar a relucir nuestro fútbol. ¿Por qué? No lo sé, tendremos que analizarlo. Llevamos desde 2006 rindiendo bien, pero esta vez no hemos sido capaces y tenemos que aceptarlo‘, explicó Löw en la rueda de prensa posterior al partido.

‘No puedo decir nada sobre mi futuro; necesito al menos un par de horas. Tendremos que hablar con calma (con la Federación), pero todo lo que diga ahora es prematuro. Sólo puedo decir que estoy

decepcionado‘, subrayó.

Alemania se marcha así de Rusia por la puerta de atrás, después de una fase de grupos mediocre, en la que cosechó dos derrotas, en la jornada inaugural ante México (1-0) y hoy a manos de Corea (0-2), y un triunfo agónico sobre Suecia (2-1).

‘Tenemos que felicitar a nuestros rivales. No merecemos ganar el título; ni siquiera merecemos estar en octavos. Estamos eliminados no porque quisiéramos perder, sino porque no aprovechamos nuestras ocasiones de marcar. Después del minuto 60 ó 70, cuando vimos que Suecia estaba ganando y que teníamos que marcar, nos entró cierta presión‘, indicó el técnico.

‘Sabíamos cómo iba a jugar (Corea del Sur) y que la idea era defender bien y salir rápido al contragolpe con sus jugadores rápidos. No nos sorprendieron, ya que ese fútbol lo esperábamos.

Pero es cierto que nuestro partido les ayudó, nuestras pérdidas de balón les ayudaron‘, señaló, decepcionado, Löw.

Preguntad sobre el futuro de la ’Mannschaft’ tras la temprana eliminación, el seleccionador germano negó que vaya a llegar ahora ‘una época oscura‘ e hizo hincapié en que en el equipo ‘hay jugadores jóvenes con mucho talento y potencial‘.

‘No creo que vaya a venir ahora una época oscura para el fútbol alemán. Hasta hace muy poco éramos los más regulares, acabando siempre entre los cuatro primeros o levantando los títulos, como el Mundial de 2014 y la Copa Confederaciones de 2017. Tenemos jugadores jóvenes con mucho talento y mucho potencial. Esto es algo que le ha pasado a muchas otras selecciones‘, concluyó Löw.

La ’Mannschaft’ regresa esta misma noche a Moscú y pone el jueves rumbo de vuelta a Alemania en un vuelo chárter con dirección a Fráncfort a las 12 del mediodía.