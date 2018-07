Mario Mandzukic, autor del gol que dio la victoria a Croacia sobre Inglaterra, no ocultó su emoción tras avanzar a la final del Mundial de Rusia.





"No somos conscientes de lo que hemos hecho. No sé qué decir", admitió un emocionado delantero del Juventus al terminar el encuentro. "No es normal, esto es un milagro", aseguró.





"Esto solamente lo puede conseguir un gran equipo, un equipo valiente, que está jugando el torneo con un gran corazón", señaló Mandzukic y expresó que no les importa el rival al que se enfrentan y si es más o menos importante.





En tanto, para la final ante Francia indicó que quieren seguir disfrutando de jugar al fútbol y salir "como leones”.