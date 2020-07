El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), el sanjuanino Marcelo Rodríguez, confirmó que para la franquicia argentina Los Jaguares "no habrá competencias en lo que queda de 2020 y que no hay certezas para el 2021".



Rodríguez, en declaraciones a FM Milenium 106.7, comentó: "Estamos pensando formatos diversos para el 2021 pero no hay nada definido, porque hay mucha incertidumbre y circunstancias que desconocemos, como si las fronteras vana estar abiertas, si se va a poder viajar o si hay que centralizar la competencia en un mismo lugar".



En otro orden, Rodríguez se refirió a las chances de Los Pumas de jugar el Rugby Championship, en el que Argentina compite junto con las potencias Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica: "se está trabajando en Sanzaar diariamente sobre todas las posibilidades, pero aún no está definido".



"Planteamos que fuera concentrando en Australia, ahora tal vez sea mejor en Nueva Zelanda. Seguimos trabajando en esas alternativas con la hipótesis de que se juegue en octubre o en noviembre en Nueva Zelanda", agregó.



El titular de la UAR mencionó que el período de aislamiento social "ha sido muy largo y de mucha incertidumbre. Seguimos construyendo escenarios que se fueron modificando".



"Recién en algunas provincias, donde las condiciones sanitarias lo permiten, está empezando a haber alguna actividad física pero es bastante incipiente. Veo lejano el poder competir, no nos olvidemos de que somos un deporte de contacto y que la situación es compleja. Siempre está por encima la salud de los jugadores", concluyó.