Mientras el vestuario Norte del Bicentenario estallaba con el festejo de Peñarol a pura música, el silencio invadía el vestuario Sur que ocupó Desamparados. Sus técnicos, a pesar de los momentos futbolísticos opuestos que viven, mantuvieron la calma y dijeron que resta mucho para el final. "Conseguimos el objetivo que era quedarnos con este partido. Porque sabíamos que Desamparados iba a venir con lo mejor que tenía porque estaban obligados a ganar. Les dije que la chance que nos quedara había que meterla y nos quedó un mano a mano de Da Silva que erró", expresó Edgardo Herrera, técnico de Peñarol. "Falta mucho todavía, hoy estamos bien pero no hay que cometer errores, vamos paso a paso", manifestó.

Por el lado de Desamparados, Marcelo Fuentes analizó el encuentro: "Fue un partido parejo sobre todo en el primer tiempo. En la segunda parte no jugamos como el primero, donde habíamos tenido mayor control de pelota. Si no hubiese existido ese penal, este partido podría haber sido un empate", expresó. Desamparados salió de zona de clasificación y no logra ganar hace ocho fechas, por eso Fuentes insistió: "Es una necesidad ganar. Esta fue la derrota más dolorosa porque jugamos con un equipo de San Juan pero la de HLH también fue dura. Hay que salir de esta racha, todavía falta pero tenemos que ganar", expresó.