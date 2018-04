Decisivo. Hoy San Antonio jugará el cuarto partido de la serie en el que Ginóbili puede retirarse.

A sus 40 años, Emanuel Ginbóli puede disputar hoy el último partido de una carrera extraordinario que lo convirtió en el mejor jugador argentino de básquetbol de nuestra historia y sin dudas, en uno de los tres mejores deportistas que dio nuestro país. Con los San Antonio Spurs se medirá desde las 16.30 de nuestro país ante el campeón de la NBA, Golden State Warriors, sabiendo que si pierden otra vez (la serie está 0-3) se acabará la temporada y con ello puede que sea el punto final de la trayectoria del bahiense. Manu tiene en su contrato una cláusula que puede activar o no de jugar una temporada más con San Antonio. Es una decisión exclusiva suya y que ya remarcó que tomará como es habitual no ahora. "Como siempre hice en mi carrera ante decisiones de este tipo, me tomaré uno o dos meses para analizar junto a mi familia qué es lo mejor para mí. Luego de ese tiempo, recién ahí comunicará al equipo y a todos lo que haya determinado", sostuvo el zurdo hace unos días cuando la palabra retiro comenzó a tornarse más habitual al ver que en esta postemporada San Antonio está muy lejos del nivel que su adversario. Más allá de las claras diferencias, San Antonio sufrió hace un par de días el fallecimiento de la esposa del entrenador Gregg Popovich, algo que Ginóbili calificó que "nos devastó".





Otras series

Descontaron

Washington Wizards superó a Toronto Raptors, por 122 a 103, y Milwaukee Bucks doblegó a Boston Celtics, por 116 a 92, colocando ambas serie de la Conferencia Este 2-1 para los vencidos, en cotejos de la NBA.