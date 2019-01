En una entrevista que duró más de 40 minutos, Diego Maradona habló con Jorge Rialen Intrusos, a través de una comunicación telefónica. Lo hizo luego de que Rocío Olivareconociera el final de una relación de seis años, y de que empezaran a circular con fuerza rumores de reconciliación amorosa con Verónica Ojeda.

Pero además, el director técnico de Dorados de Sinaloa (anunció que regresará a México en los próximos días) se refirió a la salud de su hijo menor, Dieguito Fernando, e hizo un mea culpa por los años que pasó sin verlo. Y además, se refirió a la conflictiva relación que mantiene con sus hijas mayores, Dalma y Gianinna.

"Yo no voy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Yo termino esta entrevista y llamo a Matías Morla (su abogado). Ella firmó un papel (comprometiéndose a) que no iba a poder decir nada. Y este rally que está haciendo en sus vacaciones, lo está haciendo con plata mí".