Cada vez que Diego Maradona ofrece una entrevista es una caja de sorpresas. A su manera, sin dejar tema por tratar, va entregando sentencias ante cada pregunta. Y así ocurrió en la extensa charla que mantuvo con el diario Olé en la que cuestionó a los jugadores de la Selección y dijo que están perdiendo el prestigio que supo ganar la camiseta celeste y blanca durante su generación.

Pero Diego también opinó del fútbol local, claro. Y en ese rubro, hubo respaldo para Mauro Zárate, un mensaje esperanzador para Pablo Pérez y un inesperado cachetazo a Carlos Tevez.

Sí, uno de los jugadores que supo ser mimado por el Diez. Ahora, algo cambió. Si bien en la charla le consultaron cómo tomaba la decisión de Guillermo Barros Schelotto de relegar al Apache al banco de suplentes, Maradona tenía otra cosa para decir.

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora”, disparó Diego.

Y siguió: “No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no... En cuanto a lo deportivo, debe ponerse bien físicamente, para saltar del banco y rematar los partidos con su experiencia. Es un gran jugador para aprovechar después de que los titulares hayan cansado a los rivales. Con la experiencia que tiene, cuando él se mete entre los centrales no falla nunca".

Más frases de Diego en la entrevista con Olé.

"Yo no me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de Lio, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos. Pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchas las pelotas..."

"Los jugadores de la Selección tienen su parte de culpa, y nunca se hicieron cargo, como nosotros en su momento sí lo hicimos. Son de otra generación"

"Que aparezca Jorge Almirón como candidato a dirigir a la Selección me parece una cosa tremenda... Pero ya lo de Sampaoli fue cualquiera"

"Con dos o tres cachetazos, Pablo Pérez puede ser el gran 5 de Boca"

"Los conozco a los Zárate desde hace mucho. Ya somos grandes, no tenemos que tener ataduras. Mauro es un hombre casado, que puede tomar decisiones. La historia esa de representante y hermano... Primero sos hermano, después representante. Vos no podés quedar bien con Vélez y mal con tu hermano"

"Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino. Él vivió toda la vida en Europa o se iba de vacaciones a Brasil, no sé... Porque hay que acordarse de cuando fue a La Boca y dijo “fango” mientras estaba pisando el barro. Barro, barro, es barro... Es tierra y agua, se forma cuando llueve, pero él no lo conoce. Aparte fijate que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito. Lo que pasa es que el nene de papá también puede ir pasando de grado llevando un día al padre al colegio..."

Fuente: Clarín