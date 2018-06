La pasión por el fútbol que genera el Mundial de Rusia 2018 logra que desconocidos de cualquier parte del planeta se fundan en un abrazo fraterno a la hora de festejar un gol. Acaso inmersos en ese mismo espíritu festivo, Diego Maradona (57) y Guillermo Coppola (70) dejaron de lado sus diferencias y se reconciliaron en la previa del partido de Argentina frente a Nigeria.

A través de una elocuente foto en la que están sonrientes en uno de los palcos del estadio de San Petersburgo, Diego y Guillermo hicieron las paces. Quien difundió la imagen fue Yanina Latorre vía Twitter, y comentó: "Hoy rompemos todo. El Diego y Guillote se reconciliaron".

La última vez que se habían visto Maradona y Coppola fue en el velatorio de Don Diego, cuando Guillermo cargó el féretro junto al Diez. Sin embargo, en ese momento Diego Maradona descartó una reconciliación con Guillermo Coppola: "Hacía mucho tiempo que no lo veía. Quise verlo para que se despidiera de mi papá y eso fue todo. A mí no me liga nada con Guillermo.

Lo de Guillermo fue un pasado hermoso donde yo maté la palabra amigo. No me digan que hay mucha gente que puede ser amiga mía. Yo quise a uno y ese se me fue... y me cagó. Como ese, creo que no encuentre otro. ¿Me quiere? Bueno, ya está. A mí dame todos los autos, yo corro, pero la marcha atrás, olvidátela".

Pasado, pisado. Lo cierto es que Maradona y Coppola se reencontraron como en los viejos buenos tiempos. ¡Y enhorabuena!