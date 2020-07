El español José Miguel Fandiño será el rival de Sergio "Maravilla" Martínez en el anunciado regreso al ring del pugilista argentino, programado para el 22 de agosto en Torrelavega, región autonómica de Cantabria.



Fandiño, cuyo discreto récord es de 15 victorias (8 ko) y 6 derrotas (3 ko), ostenta el título iberoamericano superwelter de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), una entidad de segundo orden en el boxeo mundial.



La información fue suministrada por la promotora Maravillabox, propiedad de Martínez y organizadora de la cartelera, al diario deportivo AS.



El combate está pactado en 73,5 kilos y significará el retorno a la actividad a los 45 años del ex campeón mundial superwelter CMB y mediano CMB y OMB.



El pugilista argentino, nacido en Quilmes y residente en Madrid desde 2005, no combate desde el 7 de junio de 2014, cuando fue noqueado técnicamente en 10 rounds por el puertorriqueño Miguel Angel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York, resignando el título mediano CMB.



El festival en Torrelavega será el primero la promotora Maravillabox monte en España y Fandiño será el primer rival primer español en la exitosa carrera de Martínez, que tiene un palmarés de 51 triunfos (28 ko), 3 derrotas (2 ko) y 2 empates.