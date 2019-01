Las especulaciones alrededor del fichaje de Iván Marcone con Boca Juniors han llegado a su final. La mañana de este sábado, el hasta hoy mediocampista del Cruz Azul ha viajado hacia su país natal para ultimar los detalles de su traspaso al conjunto Xeneize.

Desde la tarde del viernes, cuando Daniel Angelici afirmó que la dirigencia de la Máquina había aceptado la última propuesta hecha por el club bonaerense el futuro del ex Lanús parecía aclararse.

De hecho, la misma noche de ayer, Marcone se despidió de sus compañeros y cuerpo técnico en el hotel donde los Celestes se concentran previo al duelo ante Chivas de la jornada 2.

Finalmente, la mañana de este sábado, el volante argentino arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para volar hacia Buenos Aires, donde hará exámenes médicos y pruebas físicas con Boca Juniors para concretar su fichaje.

“La decisión fue personal, es una propuesta muy importante en mi carrera. Soy consciente que era un jugador importante para el club, no querían que me fuera, pero me entendieron”, sentenció Marcone minutos antes de abordar el avión rumbo a Argentina.