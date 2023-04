Por la fecha 11 de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF), Trinidad no pudo convertirse al menos momentáneamente como uno de los líderes del campeonato, al perder 2 a 1 con Marquesado en el Far West. Trinidad quedó con 20 puntos, 3 menos que Sportivo Desamparados, mientras que Marquesado suma ahora 12

En tanto, López Peláez (16) venció al último, Unión (2), por 3 a 1 y subió provisoriamente hasta el octavo puesto, con 16 puntos, la última plaza de clasificación a la fase siguiente, los cuartos de final.

Finalmente, en el Este, 9 de Julio (12) le ganó 2-1 al alicaído Del Bono (7).

Mañana domingo se medirán -desde las 16,30- Juventud Unida (14) vs Colón Junior (19); Villa Obrera (22) vs. Rivadavia (15); Recabarren (6) vs. Juventud Zondina (13); Aberastain (10) vs. San Lorenzo (20); y Alianza (11) vs. Peñarol (18): a las 19.30 Desamparados (23) vs. Carpintería (11). El lunes, a las 16,30 San Martín (22) vs. Atenas (15).