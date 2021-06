Es ignorado cuando se habla de posiciones tácticas. A quien tiene la misión de evitar que le conviertan goles al equipo no lo incluyen en los "dibujos" que resaltan los periodistas para explicar cómo se para un equipo.

El arquero, único jugador de fútbol que puede utilizar sus manos, es un puesto menospreciado por muchos. En el picado del barrio, "el gordo iba al arco". Y solo en el cuento de Roberto Fontanarrosa, "El chancho volador" ese arquero regordete cumpliría su sueño de Selección (..."entrenaba para ensanchar su cuerpo comiendo hasta que en una final contra Brasil logró llegar a un balón que se colaba por la escuadra. Murió a causa del esfuerzo de intentar volar como un avión hércules").

El Aston Villa le pagó 28 millones de dólares por su pase al Arsenal, donde jugó muy poco.

Son locos, como Gatti, serios como Fillol. Los hay inmensos como Neuer y Buffon. Espectaculares, como Khan. No existe un estereotipo definido, aunque quienes miden menos de 1,85 empiezan a quedarse sin lugar en los clubes más poderosos.

En la Selección Argentina, desde que el "Pato" Fillol dejó el arco en el Mundial de España "82; hasta la fecha a todo arquero se le encontró un defecto que atentaba contra sus virtudes. Se decía que Pumpido no salía. Que Goycochea era atajador. Que Islas era dominguero. Que Burgos se iba del partido. Así hasta que al arco llegó Sergio Romero. Quien a pesar de jugar poco en el Manchester United, respondió con acierto. El flaco surgido en Racing fue dueño, por casi diez años del arco albiceleste. Jugó 96 partidos, y un error en un amistoso contra Brasil lo condenó ante los ojos del actual entrenador Leonel Scaloni.

El entrenador actual no terminaba nunca de decidirse entre Esteban Andrada y Franco Armani, goleros de Boca y River. Finalmente, el covid-19 metió la cola y en los partidos de Eliminatorias tuvo su chance Emiliano Martínez. Un par de salidas al área chica para atenazar la pelota con naturalidad despertaron la admiración del argentino medio, ese que no sabía que ese muchacho de 28 años y 1,93 metros que juega en el Aston Villa de Inglaterra fue elegido el mejor arquero de la Premier League en el último torneo.

DIARIO DE CUYO quiso saber la opinión de arqueros, de distintas generaciones, que durante muchos años vistieron las casacas de los equipos sanjuaninos y, con distintas miradas, todos coincidieron en que es el puesto mejor cubierto del equipo porque hay muy buenos guardametas. Pero que hay que respetar el momento del "Dibu" Martínez, y dejar el arco de la Selección en sus seguras manos.

Visión con tonada sanjuanina

LEOPOLDO PERONA

(ex Desamparados y San Martín)

"Me parece que Emiliano Martínez esperó su oportunidad y la supo aprovechar. Ha demostrado ser muy sólido por arriba saliendo a cortar centros, como así también debajo de los palos. Juega muy bien con los pies, aspecto en el que le saca ventaja a Armani que no es tan eficiente. Comparto totalmente la decisión de Scaloni de darle el arco, es un muchacho de unas condiciones enormes".

LUIS GUEVARA

(ex Colón y Unión)

"Lo había visto en algunos partidos del fútbol inglés y me gustó mucho. Tiene la edad y experiencia ideal. Esta andando bien y tiene que ser el titular. Posee muy buena técnica para salir a cortar centros. No da rebotes y juega muy bien con los pies. Hay que darle confianza y apoyarlo. Ahora, si no está no me preocupo porque el puesto está muy bien cubierto con Armani, Andrada y el resto"".

ALBERTO PLATERO

(ex Trinidad y River)

"Lo conocía porque lo vi en algunos partidos de Inglaterra. Desde que lo pusieron ha demostrado tener una gran seguridad en las pelotas aéreas, tiene muy buena ubicación y sale rápido. Además, bajo los palos es bastante bueno. Este es su momento y considero que hay que bancarlo. Andrada y Armani tienen muchas condiciones, son muy buenos arqueros, pero nunca terminaron de consolidarse".

WALTER BERNABÉ

(ex San Martín y Desamparados)

"Creo que es un puesto donde Scaloni no debe preocuparse por los arqueros, tiene tres de un gran nivel. Martínez ha demostrado en los partidos que jugó que le sobran condiciones, su juego aéreo lo diferencia y hoy en día está un escalón arriba del resto. Es sólido, tranquilo, y tiene buen manejo con los pies, mucha gente no lo tenía en cuenta, y él con un par de actuaciones convenció a todos".

EMANUEL GUIRADO

ex Sportivo e Ind. Rivadavia

"Cualquiera de los arqueros citados tiene nivel para cubrir el arco de la Selección. Aunque en los partidos que jugó lo han exigido muy poco a Martínez lo veo muy bien, con confianza, muy seguro. Resuelve muy bien en el juego aéreo, sale con decisión y brinda seguridad. Creo que hay que apoyar al jugador que está en su momento para que gane confianza. Y en este momento del equipo debe ser el titular".

PEDRO LUCIO OLIVERA

(ex Sportivo y Los Andes)

"Es un muy buen arquero con una trayectoria mas conocida afuera que acá. Si Scaloni lo cambio es porque lo ve a diario y sabe lo que puede aportarle desde un puesto donde se necesita transmitir seguridad. Sale bien a cortar centros, tiene buena técnica con el píe y lo veo más completo que los arqueros que veníamos teniendo en la Selección. También creo que todos tienen condiciones para cubrir el puesto".

EL EQUIPO

Scaloni no se decide

Descanso. Lio Messi podría quedar afuera.

El seleccionado argentino cumplió este sábado por la mañana un entrenamiento con ejercicios tácticos y fútbol reducido en el que no hubo indicios de los eventuales cambios que el DT Lionel Scaloni piensa introducir para jugar el lunes ante Bolivia por la última fecha del Grupo A de la Copa América. Con la clasificación a cuartos de final asegurada, el entrenador argentino evalúa darle descanso a los jugadores que suman una tarjeta amarilla y que se perderán esa instancia si reciben otra ante los bolivianos: Emiliano Martínez y Leandro Paredes -titulares en el último partido con Paraguay- Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez, Lucas Martínez Quarta y Joaquín Correa. La rotación podría alcanzar incluso al capitán Lionel Messi, que hasta el momento jugó todos los partidos completos, pero que a la vez siempre manifiesta su deseo de estar presente dentro de la cancha.

Leo, que este jueves último cumplió 34 años, se convertirá en el futbolista con mayor presencias en la historia del seleccionado argentino cuando dispute un nuevo partido y alcance los 148 desde su debut oficial en la mayor en 2005.

Los jugadores con posibilidades de regresar a la titularidad en relación al triunfo con Paraguay son Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios por Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Paredes y el "Papu" Alejandro Gómez. Además podrían ingresar Lucas Martínez Quarta por Germán Pezzella en la defensa y Nicolás González por Ángel Di María en ataque.

De modo que la probable formación es la siguiente: Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Pezzella o Martínez Quarta y Acuña; De Paul, Guido Rodríguez y Palacios; Messi, Sergio Agüero y Nico González o Di María.

Argentina y Bolivia, eliminada y sin puntos en la competencia, jugarán este lunes desde las 21 en la ciudad de Cuiabá, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.