Restaban cuatro giros y mientras Tobías Martinez mostraba la solidez de su auto en la mojada pista del autódromo Roberto

Mouras, de La Plata, uno de sus rivales directos en la fase regular del Turismo Pista Mouras, Jeremías Olmedo se retrasaba. El

sanjuanino se encaminaba a su tercera victoria y con ella a 8 puntos más a los 16 que tenía acumulados. Si a ello le agregaba los 15 que otorgaba el primer puesto de la fase regular, algo que no estaba tan lejos porque Olmedo sufría una merma en el rendimiento de su Torino y peleaba para mantener su posición; habría sumado 39 unidades. Esa cifra le habría permitido iniciar la Copa Plata, mini-torneo de 3 competencias que empieza el domingo en el mismo autódromo, casi con el título en el bolsillo. Pero, por aquello de que ‘carreras son carreras’, Tobías y quienes lo secundaban, entre ellos Olmedo, que estaba tercero se fueron de pista. Y los números, esos que podrían haberlo convertido en, casi, inalcanzable trastocaron. Los 8 puntos de la victoria los heredó Alberto Jaime, quien no entró entre la docena de corredores que disputarán la fase final. Y los 15 que premian al ganador de la primera ronda, de seis pruebas, se los quedó Tomás González, quien no ganó en la temporada y venía bastante retrasado. Ahora Martínez tendrá tres carreras en el mismo autódromo, los domingos 1 y 29 de noviembre y el 6 de diciembre para pelear por el título de campeón.