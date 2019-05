Perdido. Lionel Messi volvió a fallar en un momento clave con el Barcelona. A sus 31 años, poco tuvo ayer en Anfield del líder que todos quieren.



¿Dónde quedaron esos gestos de liderazgo absoluto de Messi hace apenas seis días en el Nou Camp? ¿Por qué desapareció esa ferocidad digna de Michael Jordan que mostró el rosarino en la ida ante el Liverpool, cuando con dos goles suyos parecía dejar al Barcelona en otra final de Champions? El 0-4 en Anfield para su Barcelona marcarán seguramente el final de un ciclo para varios, empezando casi con seguridad por el DT Ernesto Valverde.



Lionel, tal cual ocurrió el año pasado en cuartos de final ante la Roma, no dio la talla junto a sus compañeros en la revancha de una llave que parecía tener final feliz. Jurgen Klopp y sus muchachos concretaron una hazaña que para el Barcelona suena a papelón histórico.



El peor ‘déja vú’ para el mundo catalán.



Alarma ver otra vez a Messi ‘ido’ en una cancha, aunque esta vez con la camiseta del club donde tan cómodo se siente. No es poco habitual verlo así, con la cabeza baja y mirando el césped, con la celeste y blanca en el tórax.



Pero ayer el rosarino falló en momentos clave dejando a su equipo carente de respuestas con un líder que como tal hizo casi nada.



Este Barcelona parece tener algo en los mano a mano que asoman como sentenciados luego del primer chico. Se puede pensar a esta altura que es más bien algo psicológico que futbolístico. El diagnóstico quizá se deba repetir con el propio zurdo de 31 años. Ayer, en Anfield, con el 0-1 abajo del Barcelona que aún lo clasificaba tuvo algunas chances para liquidar la serie y no pudo.



Luego, vino la remontada del Liverpool y todo Barcelona entró en un embudo sin salida. La última foto de Messi en el césped del estadio es mirando la nada. Rascándose la barba y pensando vaya uno a saber qué ocurrió, otra vez. Valverde no tiene la bola de cristal pero su predicción (“se vienen días horribles”, afirmó) seguramente se cumplirá para él principalmente y sus dirigidos. Al Barcelona le queda la Copa del Rey el 25 de mayo y luego descansar. Con la eliminación, crecen las chances que Messi venga con la selección a jugar a San Juan el 7 de junio en el Bicentenario. Antes, Lio deberá hacer una fuerte autocrítica, si es que tiene ganas que lo de ayer en la ciudad donde nació The Beatles no se repita nunca más...



BARCELONA, DESTRUIDO

Valverde, duro: "Se vienen días horribles"



El 7 de mayo del 2019 quedará marcado como una fecha negra para el Barcelona. "Nos ocurrió el año pasado y nos volvió a ocurrir. Cuando tienes un batacazo de este calibre vienen unos días horribles", admitió el técnico Ernesto Valverde tras la derrota. "Nos metieron rápido el primer gol y tuvimos algunas opciones de marcar, pero no pudimos hacer el gol que nos daba el pase. Hicieron el segundo y el tercero muy rápido, y después el cuarto gol, que fue increíble, nos saca de la eliminatoria. Ha sorprendido a todo el mundo. Cuando miré, el balón ya estaba entrando", dijo el DT con respecto al insólito gol desde el córner de Origi.



> La otra llave en Ámsterdam



El Ajax de Holanda y el Tottenham de Inglaterra irán hoy por el pasaporte a la final de la Liga de Campeones, instancia a la que el equipo holandés puede acceder con un empate, ya que en el cotejo de ida, en Londres, se impuso 1 a 0.

El choque tendrá a varios argentinos como protagonistas: los defensores Nicolás Taglifiaco (el único titular) y Lisandro Magallán del Ajax y el entrenador Mauricio Pochettino, el arquero Paulo Gazzaniga y el defensor Juan Foyth en el equipo londinense.

El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, podrá contar con sus jugadores clave en el funcionamiento, ya que no hay lesionados ni suspendidos. Por lo tanto se estima que repita la misma alineación que cosechó el 1-0 de la ida en Londres.