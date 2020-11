Javier Mascherano, actual futbolista de Estudiantes de La Plata y emblema de la Selección Argentina en las últimas décadas, anunció su retiro del fútbol profesional luego de 17 años de carrera. A sus 36 años y luego de una carrera muy exitosa, decidió ayer colgar los botines aduciendo que "es el momento indicado". Con el adiós del Jefecito de las canchas se va nada menos que el argentino con más presencias hasta ahora con la camiseta de la selección Mayor, con 147 encuentros oficiales, superando por seis a Lionel Messi, quien seguramente lo pasará en el próximo año. Igual, se ganó un lugar de los hinchas argentinos con aquella enorme actuación en el Mundial de "Brasil 2014", sobre todo en las semis ante Holanda, donde un cruce suyo providencial mandó todo a los penales. Previo a esa definición, el santafesino le pronosticó al arquero, Sergio Romero, la ya célebre frase "hoy te convertís en héroe". Chiquito luego "cumplió" atajando dos penales y metiendo a la albiceleste en la gran final que luego perdería ante Alemania, en el Maracaná, en Brasil.

La carrera del Jefecito tuvo la particularidad que debutó antes con la Albiceleste que con River, lo que sería un sello para toda su trayectoria. Defendió la camiseta del conjunto nacional a sus 19 años, de la mano de Marcelo Bielsa, en un empate por 2-2 contra Uruguay el 16 de julio de 2003. Más adelante tuvo su estreno en el Millonario, donde jugó dos temporadas (y fue campeón del Clausura 2004) antes de firmar con el Corinthians en 2005.

Mascherano ya se recibió de técnico y también abrió una Academia para juveniles.

Tras su experiencia en el fútbol brasileño (donde conquistó un título), saltó a Europa: West Ham y Liverpool (llegó a la final de la Champions League en 2007) fueron las camisetas que defendió en Inglaterra, antes de pasar al Barcelona en 2010.

En el conjunto culé se adaptó a jugar de marcador central y alzó 18 títulos acompañado por Lionel Messi: cuatro Supercopas de España, cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, dos Champions League (2011 y 2015), dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Luego de ocho años defendiendo la camiseta Blaugrana, firmó con el Hebei China Fortune F. C. Tras su experiencia en el fútbol chino, finalmente Juan Sebastián Verón lo convenció de sumarse a Estudiantes, en noviembre de 2019: jugó once partidos en este 2020 y decidió colgar los botines tras la derrota ante Argentinos esta tarde.

A su vez, Mascherano se convirtió en un emblema de la Selección Argentina: el Jefecito ganó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008, y fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014 (con el inolvidable cruce a Arjen Robben en la semifinal contra Holanda).

También formó parte de la Albiceleste que llegó a las finales de Copa América en Perú 2004, Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016. La Copa del Mundo de Rusia en 2018 fue el cierre a 15 años defendiendo la camiseta del conjunto nacional.

Mascherano y el adiós en frases

"Quiero agradecer a Estudiantes que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina. He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo que podía. Hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta todo demasiado y no quiero que sea así por un tema de respeto".

"Esto no tiene que ver con el club o un resultado, sino con sentimientos que uno va sintiendo a lo largo de este último tiempo, que hacen que la ilusión que uno tuvo de ser futbolista vaya apagándose. Post pandemia, pensé que la ilusión iba a volver, y la verdad es que no pude".

"Estoy agradecido a los clubes en los que estuve y los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera. Por ahí en Estudiantes fue menos de lo que yo pretendía, las cosas se dieron de esta manera y a veces uno no elige el final. Le agradezco a Desábato, a la institución y a mis compañeros".

Mensajes de despedida



Tras anunciar su retiro de la actividad, diferentes clubes y organismos reconocieron la trayectoria de Mascherano. "De nuestro semillero a emblema de la Selección Argentina, hoy Javier Mascherano le puso fin a su excepcional carrera como futbolista. Lo mejor en tu nueva etapa, Masche!", posteó River en su cuenta de Instagram. El Barcelona español, club donde jugó ocho años y ganó 18 títulos junto a Lionel Messi, lo despidió así: "Gracias por tu legado en el mundo del fútbol y en especial en el Barcelona, Javier. Siempre serás uno de los nuestros", postearon. Por último, las Ligas de Argentina y España también le dedicaron lindas palabras al ahora ex-volante central. Sin dudas, un jugador que dejó una huella.