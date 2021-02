Un poco agobiado por el calor de este viernes –entre risas aseguró que el sol le estaba derritiendo la ‘pelada’-, pero con la misma energía de siempre, esa con la que llegó a dejar todo por la Selección argentina, como en la jugada en la que evitó un probable gol de Arjen Robben en la semifinal del Mundial 2014, Javier Mascherano le brindó una entrevista exclusiva a un equipo de DIARIO DE CUYO en el patio del Hotel del Bono Park.

El histórico volante surgido en River, con paso por Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune y Estudiantes, llegó a San Juan en su nuevo rol de titular del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA y explicó cómo se distribuirán los cinco nuevos centros de formación incluidos en el Programa de Desarrollo que será lanzado en San Juan.

Mascherano también habló de tácticas, del aprendizaje de las diferentes culturas en las que vivió e hizo un repaso por los prestigiosos mediocampos que integró. La entrevista completa, realizada por el periodista Fabio Garbi, será publicada este sábado en la edición impresa de DIARIO DE CUYO.

“Hemos dividido el país en cinco zonas, nos encantaría que sean muchas más, pero hay que entender que no es fácil llevar a cabo esta tarea”, dijo “El Jefecito”. En ese sentido, detalló que “una de las zonas estará en Cuyo, con sede en San Juan que, a su vez, servirá para abarcar a Mendoza, a San Luis y a La Rioja. Con respecto a los otros centros, vamos a instalar uno en el Norte, otro en la Patagonia, en el predio de Ezeiza y otro que nuclee a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”.

Mascherano también expresó que “el objetivo es darle más oportunidades y herramientas al fútbol del Interior, porque siempre fuimos representados por jugadores de las provincias. Nosotros ahora intentamos empezar a generar, a través de una estructura de AFA, junto a a las ligas regionales, la posibilidad de que los chicos tengan un modelo anticipado de entrenamiento, para que no tengan a necesidad de ir a Buenos Aires”.

Masche x 3

Su retiro

“Pienso que mi retiro del fútbol fue una decisión acertada, porque ya lo había meditado. No lo decidií de un día para otro, sino que ya lo venía pensando Hoy en día, con todos estos proyectos de AFA, mi cabeza está ocupada y estoy tranquilo. No tengo ningún reproche”.

La diferencia entre el fútbol argentino actual y el de hace unos 15 años, cuando él se fue de River

“Es un futbol diferente, no tiene nada que ver con lo que era hace 15 o 20 años atrás. Ha evolucionado en todo el mundo y Argentina no es la excepción. Hoy es abismal lo que ha cambiado físicamente y por eso mismo un jugador tiene que pensar más rápido y ejecutar con mayor velocidad”.

El futuro de su amigo Lionel Messi

“Hablo muy seguido con él, somos muy cercanos, pero en temas personales no me meto. Hablamos de fútbol pero no de esas situaciones”.

La actividad de Mascherano en San Juan

“El Jefecito” participará por la tarde en la conferencia de prensa que realizará la Secretaría de Deportes. Allí, anunciarán un programa de centros de alto rendimiento para el fútbol en todos el país, con una sede en San Juan y también de un homenaje por los 100 años de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El Departamento a cargo de Mascherano tiene como misión 'alinear' a todas las selecciones juveniles dentro de una metodología. Es decir, mantener una misma línea de entrenamiento, bajo un mismo modelo de juego, que estará consensuado con el entrenador de cada categoría. Además, profundizar el Plan de Desarrollo que tiene como objetivo emplazar 'Centros de Formación' en distintos puntos del país, para apoyar especialmente a los chicos que viven muy lejos del predio de Ezeiza.