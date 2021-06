Uno de sus apodos es "Money" porque quien ha sido el boxeador más importante del siglo XXI se caracterizó por cobrar siempre grandes bolsas. Y, con sus 44 años y luego de haberse retirado de la actividad oficial con un récord inmaculado de 50 triunfos en similar cantidad de peleas, volverá a subir a un ring mañana para protagonizar un combate ante Logan Paul, un youtuber 18 años menor y 18 kilogramos más pesado, cuyo mejor antecedente para subir a un ring contra el multicampeón que durante una década, aproximadamente, fue considerado el mejor peso por peso, son sus 26 millones de seguidores en las redes sociales. Para darse una dimensión de lo que generarán en dinero: en Estados Unidos el abono para ver la pelea es de 50 dólares y se calcula que se verá, al menos, en tres millones de hogares.

Paul es un muchacho famoso que un día se puso a entrenar y decidió fajarse dentro de un cuadrilátero y logró muchos más adeptos. Su "récord", por decirlo de alguna manera familiarizada al ámbito boxístico, es de una sola pelea, cuando en una exhibición perdió por puntos en fallo dividido frente a otro youtuber, llamado KSI.

Lo que tiene pretensiones de ser una pelea llegará a la Argentina televisada por ESPN, se supone que el combate a ocho rounds, entre Mayweather y Logan, que se realizará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, comenzará a las 21, de nuestro país.

Se estima que Mayweather embolsará una suma superior a los 100 millones de dólares. Tiene asegurados 10, el resto saldrá del sistema "pay per view". El abono para ver la reunión, que contará con espectáculos artísticos, es de 50 dólares en los Estados Unidos. Y se supone que en, al menos, tres millones de hogares se encenderán los televisores para verlo. La cuenta es clarita, lo mínimo que piensan embolsar son 150 millones de la moneda norteamericana.

Mayweather definió al combate como "un robo a un banco legalizado" y prometió noquear a su ocasional rival. Logan, por su parte, dijo: "Lo voy a noquear y convertirme en el mejor boxeador del planeta. Entonces me retiraré y no le daré a Floyd la revancha. Él realmente cree que soy un youtuber, realmente cree que soy un luchador falso. Creo que si Floyd me subestima terminará lastimado".

Pautas del combate



1) Sin jueces.

2) No habrá ningún ganador oficial.

3) Sí podrá haber nocaut.

4) Nocaut a discreción del árbitro.

5) No habrá protecciones en la cabeza.

6) Los guantes pesarán 12 onzas.

7) La pelea está estipulada para ocho rounds de tres minutos.

Otra norma va ligada al peso de cada uno de los dos contendientes y la sanción si se pasa del límite. Paul aseguró que debe pesar alrededor 86 kilos, es decir el límite de esta regla; y Mayweather no podrá superar los 73 kg. En caso de hacerlo, la multa será de 100.000 dólares por cada libra (453g) de más para cualquiera de los dos.