Kylian Mbappé sigue dando los pasos indicados. Al menos sobre el papel. El periódico inglés 'The Times' ha publicado el contenido de una reunión mantenida por el jugador y sus representantes (familia en este caso) con los dirigentes del PSG en la que el delantero habría comunicado su deseo de no renovar contrato con el equipo parisino y que su ciclo en París terminará el próximo verano.

De todos es sabido que Mbappé es el anhelo del Real Madrid y que la relación de amor entre el delantero y el club madrileño es pública, sin embargo, se esperan también acometidas desde otros equipos, dícese los dos conjuntos de Mánchester, sin obviar al Barcelona, mucho más si Leo Messi acabase marchándose del club a final de su contrato el próximo verano.

Mbappé, que está ausente del PSG después de dar positivo por coronavirus, y que no podrá disputar tampoco el choque de este domingo de la Ligue1 ante el Marsella, dejó claro a finales de julio que continuaría una temporada más en el PSG, la cuarta. Eso abría la puerta a lo que ha confirmado The Times, que las intenciones del rapidísimo delantero eran emprender un nuevo camino fuera de París.

El Real Madrid, a la espera

Mientras esto sucede el Real Madrid sigue a la espera de lo que pueda pasar. Su plan para intentar el fichaje de la estrella gala siempre ha pasado porque Mbappé no renueve y esperar al momento idóneo para lanzar una propuesta a los propietarios del PSG. Nunca darán un paso en falso y menos forzar una situación de tensión alrededor del jugador y el club francés.

El pacto verbal de los grandes equipos de Europa que no deja lugar a dudas. Todos se han comprometido a respetarse y no forzar escenarios que puedan dañar las relaciones entre unos clubes que se necesitan más que nunca para salir del agujero económico creado por la pandemia. Y el Real Madrid no piensa saltarse este protocolo firmado.

El Real Madrid tiene claro que su hoja de ruta de este verano va a continuar de la misma manera. Es decir, vender, rebajar escala salarial y empezar a pensar en mayores empresas en el momento en el que la economía mejore a todos los niveles, con la vuelta de los aficionados al fútbol.

El PSG ha intentado por todos los medios convencer a Mbappé en la necesidad de renovar un contrato que termina el 30 de junio de 2022, pero la respuesta obtenida siempre ha sido negativa. Incluso después de perder la final ante el Bayern, el delantero afirmó que seguía una temporada más en el PSG con el único objetivo de ganar títulos. No quiso ir más allá.

La respuesta sobre cuándo París se despedirá de Mbappé ya la tienen los dirigentes del PSG, ya que Mbappé tiene claro que su aventura en el campeón francés terminará en el verano de 2021. En el Bernabéu le esperan con los brazos abiertos, pero siempre respetando los plazos.