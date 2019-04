Decir su nombre es decir BMX y es decir Villa Krause. Gonzalo “Chalo” Molina es uno de los pilotos sanjuaninos que competirá en la categoría mayor en el Sudamericano que se disputará desde hoy en la flamante pista de Rawson y en un mano a mano con DIARIO DE CUYO contó de sus expectativas y del enorme orgullo por ser local en un evento de tal magnitud.



-¿Cómo te encuentra esta previa del Sudamericano?



-Me siento muy bien, en muy buenas condiciones, por eso estoy muy confiado. Intentaré aprovechar la localía y esa ventaja de conocer como nadie la pista, estoy con muchas expectativas.



-Corriste por el mundo en competencias de este nivel, ¿qué se siente ahora tenerlo acá en tu casa?



-Es algo único lo que siento. Cada vez que se nombra algo referido al evento y escuchar que se hace acá en San Juan me da escalofríos en la piel, lo digo en serio. Me llena de orgullo y mucha felicidad poder tener un circuito como el que tenemos hoy y un evento de este nivel con los mejores pilotos de Sudamérica y medallistas olímpicos. Me llena de orgullo ser sanjuanino y ser parte de este club.



-Es como tener el más alto nivel en el patio de casa...



-Así es, este club es mi segunda casa, donde yo me crié. Además de disfrutarlo voy a poner lo mejor para que San Juan se lleve el primer lugar en hombres. Es algo único lo que estamos viviendo. No sólo yo, los más chicos también, ven a Mariana Pajón y a pilotos de gran nivel que son sus referentes y eso es una gran motivación.



-¿Cómo encontraste la pista?



-En excelentes condiciones. Hace dos meses que me fui justo cuando arrancaban con los trabajos, empecé a ver fotos y cuando la vi personalmente no lo podía creer. Quedó totalmente cambiada, muy linda, a todos los pilotos les gusta mucho.



-¿Te exigís un poco más por el hecho de ser el máximo referente local?



-Sí, en cierto punto sí. Es como una presión extra porque siento que todo San Juan espera de mí: mi familia, mis amigos, el club. Trato de no tomarlo de esa forma, trato de tomarlo como un impulso por ser local, como una motivación o confianza extra. De esa forma lo voy a tomar y espero que salga de la mejor manera.



-Venís de una gira por Estados Unidos. ¿Qué balance hacés de ese trabajo?



-Sí, vengo de dos meses de mucho trabajo donde trabajé pensando en mejorar y arrancar el año de la mejor manera. Empezamos no muy bien, pero ese era el objetivo principal, tratar de terminar esa gira de la mejor manera y lo hicimos, así que el balance es muy positivo.



-¿El objetivo este año?



-El 2018 fue un año de muchos altibajos. Conseguí la medalla de plata en los Juegos Odesur pero entremedio tuve dos lesiones muy importantes en la cervical: una en el Mundial y otra entrenando en Colombia. Nos volvimos a recuperar y terminé con dos segundos puestos en Copa del Mundo eso hizo que terminara el año de la mejor manera.



-¿Te imaginás estar nuevamente en un Juego Olímpico?



-Sí, lógico que me ilusiono. Falta mucho tiempo pero a la vez no queda nada. Estos van a ser los primeros puntos que vamos a sumar así que esperamos tener buenos resultados porque estamos de local, de sumar acá después será más fácil encarar la clasificación olímpica. Será muy especial -en caso de darse la clasificación- haber empezado el camino en San Juan.