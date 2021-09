Fue "él" tema del día en zona de boxes y en el público que asistió a ver la finalísima del Súper TC2000 ayer en el Circuito San Juan Villicum. Es que Matías Rossi, piloto de Toyota, y que debía largar ayer desde la primera fila, fue sancionado y por eso desistió de la prueba.

Exceder límites de la pista y el exceso de velocidad de largada, fue el combo de la sanción de 45 segundos para Rossi, que de ganador cayó al puesto 18 de la Carrera Clasificatoria. El piloto, que venía de participar en el Stock Car en Brasil y que había llegado el sábado, en un vuelo privado, se vio obligado a bajarse de la prueba. Es que debido a las medidas sanitarias que rigen a quienes ingresan desde el exterior, el piloto logró un permiso especial de la categoría y de las autoridades sanitarias gubernamentales pero debía manejarse en una burbuja. Al punto que dormía en una casilla alejada y ningún integrante del equipo Toyota Gazoo Racing lo asistió, por ejemplo, para abrocharse los cinturones de seguridad. Si la incertidumbre por poder correr lo invadió durante la semana, la penalización derivó en una deserción.

"Decidí no largar la final del Súper TC2000 cuando me pusieron a dedo e injustamente en el P18, cuando deberíamos largar desde la pole, después del triunfo de ayer (por el sábado)", escribió Rossi en sus redes sociales apenas dada a conocer la decisión de él y su equipo.

En Rosario, Alta Gracia y Buenos Aires (habrá doble puntaje) se definirá el campeonato.

El enojo del campeón defensor ya estaba instalado tras la Carrera Clasificatoria y antes de conocerse la sanción: "Los equipos rivales no la hicieron fácil. Algunos directores deportivos creo que jugaron un poco sucio pidiendo controles y limitaciones hacia mí. Eso no me gusta, tienen que ganar en la pista, no pidiendo una excepción de la regla. Uno empieza a saber quién es quién", explicó.

Pernía, uno de los pilotos que alertó sobre los excesos que derivaron en las penalizaciones, también se expresó ayer. "Sabía que iba a haber sanciones, porque largué a 80km/h y fui uno de los que se quejó. Felicito a los comisarios deportivos y que respetemos la velocidad de la largada, si no transitamos grises que hacen que no se tenga en claro lo que se puede hacer arriba del auto: algunos largaron a 100km/h y el límite es de 80km/h. Me enteré de lo de Rossi, pero estuvo muy claro en la reunión de pilotos de la advertencia, después la sanción de cinco segundos y hasta estaba previsto una exclusión, que considero que era excesiva. Le tocó a Matías, que no estuvo en la reunión de pilotos y no sé si le habrán comentado los del equipo. No creo que juegue con algo que lo iba a perjudicar", expresó el ganador de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, respecto a la determinación de los comisarios deportivos.

La bronca de Rossi se resume en que quedarán pocas fechas para la definición del campeonato y con la ausencia de ayer, quedará poco para el defensor del título. En los circuitos de Rosario, Alta Gracia y Buenos Aires, donde se premiará con doble puntaje, se dirimirá el campeonato. "Está muy abierto todo, falta mucho: pocas carreras, pero muchos puntos. Solo quiero que sea limpio, que los compañeros de equipo jueguen limpio y que gane el que tenga que ganar", advirtió Canapino. Sin dudas serán tres batallas que, posiblemente, se extiendan más allá de la pista.