Luego de disputada la última fecha de la denominada Copa "Homenaje" del hockey sobre patines local en primera división varones, Médano de Oro se consagró campeón, dado que el certamen era a una sola rueda y por sumatoria de puntos.

El equipo Verde cerró su gran campaña con una goleada de 6-3 sobre Richet y Zapata. Los goles del campeón los anotaron Emiliano Romero (2), Gonzalo Gómez, Leandro Rosselot, Víctor Bertrán y Franco Vargas. A ellos se les suma la experiencia de Mauro Puzzella en el arco.

Los resultados de los otros partidos por la última fecha son: Lomas de Rivadavia 5-Social San Juan 4; Caucetera 3-Valenciano 7; Estudiantil 5-UVT 3.

Esta noche comenzará la disputa del torneo homenaje "Gustavo Abdala", cuya ronda clasificatoria ha sido dividida en cuatro zonas: Zona A: Lomas, Aberastain, Estudiantil, Olimpia y Huarpes. Zona B: Valenciano, Unión, Richet, Hispano y Media Agua. Zona C: UVT, Bancaria, Social, Colón y SEC. Zona D: Médano de Oro, Sarmiento, Caucetera, B´ Rivadavia y Concepción.

Los partidos que se disputarán hoy (en todos los casos desde las 21.30) en el inicio de la fecha inaugural son: Zona A: Lomas vs. Aberastain y Estudiantil vs. Huarpes. Libre: Olimpia. Zona B: Valenciano vs. Unión y Richet Zapata vs. Media Agua. Libre: Hispano. La fecha continuará mañana con un partido y finalizará el viernes con otros tres.